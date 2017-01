PAISTARAN: VICE GANDA, ILALANTAD ANG DYOWA SA FEB. 14!

By Dondon Sermino

Sa simula pa lang ng open forum sa presscon ng Pusuan Mo Si Vice Ganda Sa Araneta (Nagmahal, Nasaktan, Nag-concert), may pahaging na agad siya na may bubuksan siyang pasabog na tsika.

At siyempre, ang tungkol agad sa ‘lovelife’ niya ang hinala ng lahat. Lalo at alam naman ng lahat na happy siya sa dyowa niya ngayon.

So, manonood ba ang dyowa mo sa Feb. 14?

“Hindi ko lang alam. Sana huwag. Ha! Ha! Ha! Ha!” tsika niya.

Bakit naman?

“Wala lang, ayoko! Ayokoooo!” sey pa rin niya na namimilipit sa kilig na animo’y dalagita.

Pero, puwede siyang manood?

“Hindi ko alam? Kasi baka may taping din siya! Ha! Ha! Ha! Ha!” pahaging na sey ni Vice.

Ah, artista pala ang ‘nagpapaligaya’ sa kanya ngayon?

“May taping siya, oh! Charotttt! Ha! Ha! Ha! Ha!” natatawang hirit niya.





“Naku, sigurado nag-iisip na kayo. Mga dalahira ang mga utak niyo, ha!

“Pag may taping, artista agad? Hindi ba puwedeng nag-guest lang sa isang talk show?” sey niya na tila ini-etchos na ang media.

Initials ng dyowa niya?

“Wag na initials. Sasabihin ko na lang ang pangalan sa Feb. 14. Ha! Ha! Ha! Ha!” tila naghahamon na sey niya.

Mamatey ka man? Sa­sabihin mo talaga?

“Ha! Ha! Ha! Ha! Bakit gusto niyo akong mamatay? Ha! Ha! Ha! Ha!”

Dahil tsikadora sa lovelife si Vice nu’ng gabing `yon, kaya pinush namin nang husto ang tsika. Bagong lovelife ba ito?

“Ha! Ha! Ha! Ha!” tawa niya.

“Pero, everyday naman bago ang saya. Everyday bago ang ngiti. Everyday bago ang kilig. Kasi ang love hindi naluluma,” very Vice Ganda na tsika niya.

Pero, bago ang boy?

“Actually, I don’t remember the boy, I just remember the feelings. Ha! Ha! Ha! Kanta na pala. Ha! Ha! Ha!” patawa na naman niya.

“Hindi! Hindi bago ang boy. Ha! Ha! Ha!”

Aasahan ng mga fans mo sa Feb. 14, na may ipapakilala ka na sa kanila. Napag-usapan niyo na ba `yon ng boylet mo, na ipapaalam mo na sa publiko ang relasyon?

“Ha! Ha! Ha! Ha! Ano ba?

“Kaya nga sabi ko, sana hindi siya manood. Baka mangibang-bansa na siya pagkatapos. Ha! Ha! Ha! Ha!

“Kaya lang hindi naman siya puwedeng mangibang-bansa, kasi may serye siya! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

“Charooottt!!! Ha! Ha! Ha! Ha!” tumitiling tsika pa rin niya.

Ayan na, lumalabas na ang mga clues. May taping. May teleserye. Artista nga.

“Naloloka ba kayo? Ha! Ha! Ha! Ha!”

Pero, pang-primetime ba ang teleserye ng dyowa mo?

“Too much info na, ha! Anong oras ba? (Gabi ang presscon ni Vice, kaya primetime ang tinutukoy niya).

“Charotttt! Ha! Ha! Ha! Ha!” patuloy na tsika pa rin niya.

Paano ka pinapaligaya ng dyowa mo?

“Ano ba? Sa mga simpleng paraan. Like marinig ko lang ang pangalan niya, masaya na ako. Mapag-usapan nga lang, kahit hindi na siya ang tinutukoy, masaya na,” sagot niya.

Pero, sa puntong ito, nagbisi-bisihan si Vice. Ang daming kinakalikot sa damit niya. Parang gusto na niyang umiwas sa topic.

“Nai-stress ako sa tanong. Baka ipatawag ako sa opisina mamaya! Ha! Ha! Ha! Ha!” tawa pa rin niya.

Ano’ng height ng dyowa mo?

“Matangkad siya!”

Six footer?

“Parang almost. Ha! Ha! Ha! Ha!

“Ayan, nagdu-drawing na naman ako sa utak ko! Ha! Ha! Ha! Ha!”

Ang hirap naman. Bakit pahulaan pa kung sino?

“Kahit nga ako hindi ko rin kilala! Puro pauso lang naman ako! Ha! Ha! Ha!

“Pero seryoso, masaya ang puso ko ngayon! Puyat lang, pero masaya!”

May date kayo sa Feb. 14 after ng concert?

“May after party kami, eh!

Pang-anong araw ka ba dini-date? Ang legal na magdyowa, Feb. 14, pag kabit, pang-Feb. 13 o Feb. 15?

“Depende kung kelan siya walang work, eh! Ha! Ha! Ha! Ha!

“Kasi minsan on call siya (sa taping). Ha! Ha! Ha! Ha!

“Wala ‘yon! Ini-etchos ko lang kayo! Ha! Ha! Ha! Ha!”

May pakiramdam ang media na ‘crush’ niya ngayon ang boylet na tinutukoy niya.

Si Zanjoe ba? “Matagal ko na siyang crush!” – Vice Ganda

“Si Zanjoe (Marudo) pala `yung dini-describe ko. Ha! Ha! Ha! Ha!

“Kasi si Zanjoe talaga ang biggest crush ko ngayon. Nagpaalam na ako kay Bea (Alonzo, ex-girlfriend ni Zanjoe).”

Ano ang nagustuhan mo kay Zanjoe?

“Ang tagal ko na siyang kilala. Crush ko na siya noon. Pero, since magkatsika kami, nawawala. After nu’ng Star Magic Ball, guwapung-guwapo talaga ako sa kanya. Tapos, nu’ng wala na sila ni Bea, nakikita ko si Zanjoe, sinasabi ko kay Bea, ‘Ate Girl, ang guwapo ni Zanjoe. Ang guwapo talaga.’

“Eh, bet na bet ko talaga siya ngayon. Niloko ko nga si Bea, na kunyari magdi-date kami ni Zanjoe. Sabi niya, okey lang. ‘Pero, anong date?’ Ano raw ang gagawin namin?

“Pero, charot lang `yon. Hindi ko naman makaka-date si Zanjoe. Baka bugbugin pa niya ako. Pero, mabait `yon!”

Paano ka ba magmahal?

“Hindi ako nagtitipid. Paano ‘pag natapos na ang relasyon?

“Hindi naman lang sa material na bagay ako galante. Galante ako sa lahat ng puwede kong i-share, sa damdamin ko, sa kaalaman ko na hindi niya alam, galante akong mag-share ng panahon. Gusto ko `yung love na love ko siya, na alam niya.”

So, tapos na talaga ang malulungkot na araw mo?

“Masaya na ako. Parang ang tagal ko na ngang naging malungkot, eh.”

Well, baka nga sa kapwa-artista ka mag-klik, kasi sa basketball player, hindi ka nag-klik.

“Nag-klik din naman (sa basketbolista)! Ha! Ha! Ha! Ha!

“Actually super-click!” maharot na say niya.

At super-tagumpay rin ang ex mo na basketbolista, ‘di ba?

“Lahat naman ng napalapit sa akin, naging successful kasi meron akong positive vibe na napapamana sa kanila. Binigyan ko sila ng bertud. Yun ang separation pay. Ha! Ha! Ha! Ha!” natatawang say pa rin ni Vice.

Daniel, Maja, Awra, bibida sa concert ni Vice!

Anyway, sinu-sino nga pala ang guests mo sa concert mo?

“Si Awra hinamon ako, at hindi ko siya matanggihan. Siya mismo ang nakikipag-meeting sa aking production team. May mga na-search na raw siya sa YouTube na gusto niyang gawin.

“Gusto niya showdown kami. Sabi ko, ‘back-to-back concert ba natin ito, bakit parang ang dami mong gustong gawin?’

“Tapos gusto niya, sa simula pa lang lalabas na siya. Ayaw raw niya ng masyadong matagal, kasi baka antukin daw siya.

“Si Daniel Padilla, guest ko rin. At si Maja Salvador. Kaya masaya ito. Marami pa. May Daryl Ong pa, Michael Pangilinan, may Kris Lawrence.”

Bakit ang daming guest? Eh, kaya mo naman punuin ang Araneta na ikaw lang?

“Ayoko naman magpaka-kampante rin. Nakakatulong ang mga guests sa akin. May mga fans sila na walang balak manood sa akin, pero nu’ng malamang guests sila, manonood sila. Saka, nakakatulong sila sa pagbibihis ko. Ang hirap magbihis kapag walang guests.

“At saka, ang mga guest ko naman, kapag sila ang guest mo, hindi sayang.

“Sila `yung mga guest na kapag nagpahinga ang bida, hindi mo tatayuan `yon. Sulit talaga. May mga guest kasi, na kapag nagpahinga na ang bida, nagsi-CR o nagtatayuan ang mga tao. Pero sila, sulit talaga,” kaswal na tsika niya.