PAISTARAN: TALAGA BA???

“WE ARE IN GOOD TERMS NI ERICH! SO, LAHAT NG BALITA NA NABASA NIYO, HINDI TOTOO!” -- DANIEL

Sa Instagram account na Bradford Adkins, MSCIS, naka-post ang video ng concert ni­na Daniel Matsunaga at Erich Gonzales sa US. Sa naturang video, nasa stage si Daniel, at nakikipagtsikahan sa audience.

May isa na nagsabi ng ‘Be My Lady’, na sinagot ni Daniel nang…

“Be My Lady? Gus­to mo maging lady ko? Ikaw, hindi si Erich? Ay nakooo!” sabi niya.

Kasunod noon ang tila pagtatanong ni Da­niel sa audience na kung may gusto ba silang malaman. At `yun na nga, tinanong ng audience kung okey na ba sila ni Erich?

“We are in good terms na. So lahat ng balita na nabasa niyo, hindi totoo. Madami tsismis na talagang masama, pero we are very, very in good terms. We’re okey. Mamaya makikita niyo…

“Gusto niyo na makita si Erich? Hindi ako? So, aalis ako. Ah, kaming dalawa,” tsika nga ni Daniel.

Kaloka, ‘di ba? Na ang mga manunulat, ang mga netizens, pa ang sinisi, at ginawang sinungaling ni Daniel. Eh, sino ba ang nagpasimuno ng tsika na hiwalay na sila ni Daniel, ‘di ba sila rin?

Nagsimula ang tsika na hiwalay na sila nu’ng i-delete ni Erich lahat ng photos nila ni Daniel na magkasama sa Instagram account niya. Kasunod noon, nag-contract signing si Erich sa ABS-CBN, at tinanong siya sa isyung `yon, at kinumpirma niya ang hiwalayan nila.

Naitanong kay Erich ang mga naglabasang isyu, at tumanggi si Erich na sumagot tungkol sa isyu ng pera.

Nag-post ang sister ni Daniel na si Vanessa na hinahamon niya si Erich na magsalita, o li­nawin ang isyu ng problema sa pera. Palaban ang sister ni Daniel sa mga statement nito tungkol kay Erich.





Na sinagot naman ni Erich na sige, magti-tell all siya. Pero, hindi na nga `yon natuloy, dahil gumawa ng paraan ang management ng Star Magic para magharap sina Daniel at Erich, at magkaayos, na ang tingin nga ng marami, ay para makaiwas sila sa demanda kapag hindi nila itinuloy ang show nila.

May mga nagsasabi pa nga, na pera ang dahilan kung bakit nagkaayos sina Erich at Daniel, dahil bayad na nga raw sila sa mga shows na `yon sa US.

Tapos nga­yon, ang tsika lang niya, ang mga naglabas ng tsismis ang mali? Kaloka!

“@anagamalo: Bolero talaga c Daniel bakit di na lang magpakatotoo na friends sila tapos ‘wag nya sabihin na mada­ming tsismis na di daw totoo. Ur a big liar Daniel. Idol pa naman kita!”