PAISTARAN: SocMed, SABOG SA ‘PUWET’

Kaya pa ba besh? ‘Yan ang tanungan ng mga JaDine fans sa nagkalat na photos nina Nadine Lustre at sister ni James Reid na si Lauren Reid.

Yes, super-trending na naman si Nadine kahapon at malamang hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ito, dahil na rin sa inilabas ni Lauren na photos nila na kuha sa dagat.

Sa unang photo, kalmado lang ang netizens, dahil makikita lang naman sina Lauren at Nadine na nagsu-swimming sa malinis na tubig-dagat at medyo silip lang naman ang kanilang ­kaseksihan sa suot nilang 2-piece bikini.

Pero, sa sumunod na photo, na inilabas ni Lauren, makalipas ang halos 18 hours, doon na nabulabog ang fans nina Nadine at James.

Eh kasi nga, bagama’t medyo malayo at full body ang shot at sobrang ganda ng view, na nakatungtong sila sa malaking bato at kulay green na tubig dagat at malinis na ulap ang makikita mo, ang hindi maitatanggi na mas kapansin-pansin ang kaseksihan ng dalawa.

At mas nakakabaliw para sa JaDine fans ay ang pagpapasilip ng ‘PUWET’ ng dalawa, ha! Itsura ng ‘tong’ o t-back na nga ang suot ng dalawa at alam mong sinadya talaga na ganu’n ang shot, na parang ipakita ang kanilang PUWET!

“@laurenreidabook: 👭❤✌🏼@nadzlustre!” lang ang ­simpleng caption ni Lauren sa photo na ‘yon.

Anyway, heto ang iba’t ibang reaksiyon ng mga netizens, ilang oras makalipas ma-post ang photo na ‘yon.

“@tincuppycake7: Mapapa-Milo ka talaga. Grabe ikaw na talaga QueenNadZ!”

“@mharisolbuensalida: Hahaha. Sexy!”





“bautistalmjoy2: Hahaha! Panu ‘yan? Viral ulit ang queen natin @jadinepinay. Dami na namang mema niyan..baka gayahin na naman o baka nauna xa. Naku! Sabog ang SocMed nito.”

“@jensince1980: Nag-suicide jump!”

“@st.a.exupery: Seriously, ang tamang caption should have been: KAYA NYO YAN?”

“@bheng0822: Matchy-matchy green swimwear ang team real”

“@ajinusa02: Wow si Nadine ba ‘yan?”

“@shanshanmay: Hahaha! Mag-post din ‘yan, just wait lang!”

“@arlenemapula: Perfect ‘yung hubog ng butt ni Nadz ­talaga!”

“@cruzcelydela: Hahaha!!! Perfect butt. Kaya si Hayme super-proud sa queen niya. Hindi Lang sa katawan in all aspect. Kaya mga guys, ‘yong kamay ni Hayme ay para kay Nadine Lang at wag pahara-hara sa harap ni Hayme kung ayaw niyong masampal at makulong sa CR.”

“@maryngitngit: K lang, kasi sa beach naman sila!”

“@maryngitngit: Ganda ng butt at katawan ni Nadine. Well firmed at toned.”

“@aranilloaileen: May magbo-Boracay talaga!”

“@chauyu18 @jona.oconer: Ansabe ng bum mo? Perfect! Pwede sya mag-Miss Universe!”

“@rachel_oligario: Sure kayo si Nadine ‘yan?”

“@jabdjagrey72: Let them gaya-gaya basta tayo ang original at nauna.”

“@pillowtalk57: I was blown away by Nadz bikini pic. OMG the temperature is rising. Wow na Wow. Ang dami na namang affected dyan!”