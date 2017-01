PAISTARAN: SARAH L, YUMMY MOMMY SA BORACAY!

Kung kailan nagka-Zion, doon pa mas lalong luma­bas ang kaseksihan ni ­Sarah Lahbati, ha! Sa Instagram account nga niya, naglabasan ang mga sexy photos niya na kuha sa Boracay nitong Bagong Taon, at siyempre, ang dyowa niyang si ­Richard ­Gutierrez, ang baby nilang si Zion at ­pamilya Gutierrez ang kasama nila sa bakasyon na `yon.

Tila nataranta nga ang mga followers nina ­Sarah at Richard sa sunud-­sunod na sexy photos ng aktres.

“Beautiful physique Baby!”

“One hot momma!”

“How I wish!”

“Yummy Mommy!”

“Daaammmnn sooo hot!”

“Terrific body!”

“Gigi Hadid ng ­Pinas!”

“Dream bod!”





“Soo sexy!”

“Homaygad! So sexy!”

‘Yan nga ang iba’t ibang reaksyon ng followers nila. Pero, bongga at tila nagbibinata naman ang reaksyon ni ­Richard, ha!

“@richardgutz: I love my morning view!” caption niya sa sexy photo ng dyowa niya.

Megan, bet na bet ang ‘New Year’s kiss’!

Pa-ek-ek nila, New Year means ­closing a chapter of your book to open a new one. Ito raw ang oras para mag-celebrate dahil nalagpasan mo ang lahat ng challenges at adventures sa nakaraang taon.

Para sa ilang ­Kapuso stars, it really is a year that was. Kaya naman may kanya-kanyang ­silang pasabog na ginawa sa pagsalubong sa 2017.

Ang grand winner sa well-loved ­celebrity singing competition na Superstar Duets na si Nar Cabico, excited na sumama sa taunang New Year Countdown ng ­Kapuso Network last Dec. 31, kasama si Jerald ­Napoles.

Ang Sa Piling Ni Nanay actor na si Mark Herras naman ay nag-celebrate ng New Year kasama ang kanyang pamilya.

“First time ‘yon na nag-celebrate ako sa bahay, kaya nag-ingay talaga ako!” sey ni Mark.

Ang Encantadia ­actress na si Solenn ­Heussaff naman ay talagang pinaghandaan ang New Year celebration nila ng mister niya.

“Simple lang siya pero for me, it’s grand eh,” say ni Solenn.

Ang luto naman ng mommy niya ang nilantakan ni Kapuso Primetime King at Alyas ­Robin Hood star Dingdong Dantes sa pagsalubong ng Bagong Taon.

“Gusto ko talaga ang potato salad ng mommy ko. Nararamdaman ko kasi ‘yung pagka-special ng pagbubukas ng taon with it,” sey niya.

At ang co-star niya na si Megan Young, isang halik naman ang ninanais matikman sa pagpasok ng 2017.

“I hope to get a New Year’s kiss,” sey niya bago ang pagpasok ng 2017, na for sure, napagbigyan naman ng boyfriend niyang si Mikael Daez.0202