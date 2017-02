PAISTARAN: NADINE, NAHABLUTAN NG BRACELET!

By Dondon Sermino

Nawalan ng bracelet si Nadine Lustre sa event na pinunta­han niya kamakailan. Ang pinagbibintangan, mga fans na nagsiksikan sa paligid ni Nadine? Ang nag-akusa ay mga kapwa rin naman fans ni Nadine. Kumbaga, fans vs. fans ang drama, ha!

Anyway, ang pinaghihinalaan na humablot ng bracelet na suot ni Nadine ay ang mga fans na madalas nga raw ay kasa-kasama rin ni Nadine. Sila ang mga fans na nagsisilbing ‘bouncer’ daw ni Nadine, na tumataboy sa mga sumusugod na iba pang fans sa idolo nila.

Pero siyempre, maling magbintang, lalo na kung wala ka naman sa lugar na pinangyarihan. Kumbaga, hindi ka naman saksi, at ang mga naglabasang photos lang ang pinagbasehan mo.

May mga naglabasang photos kasi sa social media na kasama nga ni Nadine ang kanyang mga malalapit na fans, sa araw na nawala ang bracelet niya, na ang dinig ko ay pinahiram lang sa kanya ng stylist.

Well, may mga miyembro ng fans na galing sa ibang grupo ang hindi sang-ayon, na magturo agad sa kung sino ang dapat sisihin. Na hindi nga naman porke nakatabi ng mga fans na `yon si Nadine, s­ila na ang may kasalanan sa pagkawala ng bracelet.

Puwede nga raw na hindi naman hinablot, o ninakaw, bagkus ay nahulog lang `yon, at sa sobrang dami ng tao, hindi na talaga namalayan ni Nadine, kung saan, at kung paano niya nahulog ang bracelet.

May mga nagsasabi rin na baka napasukan o may nakahalubilo na ibang tao sa paligid ni Nadine, na ang intensyon talaga ay magnakaw.

Anyway, pakiusap nga ng maraming JaDine fans, na ‘wag mag-away-away nang dahil lang sa ganun. Naniniwala pa rin sila na wala sa grupo ng mga fans ni Nadine ang ganun ang ugali, na magnakaw sa kanila pang idolo.

Pero sana nga, mahanap na ang bracelet, at may mabuting puso ang magsauli noon kay Nadine, ha!

ANDREA, NAG-ENJOY SA KALANDIAN!

Tapos na nga ang Alyas Robin Hood, at feeling sepanx nga si Andrea Torres. Hindi lang viewers ang makaka-miss sa Alyas Robin Hood, dahil sabi nga ni Andrea, sa lahat daw ng roles na ginampanan niya, ang karakter niya sa Alyas Ro­bin Hood, na fierce, sexy at feisty na si Venus ang kanyang paborito, kaya nakakaramdam daw siya ng sepa­ration anxiety.





“Ito ‘yung pinaka-favorite ko actually, sa lahat nang nagawa ko. Surprisingly, kasi akala ko parang hindi ko siya mapu-pull off. Dito ako pinakaalangan. Ang sarap pala niyang gawin, ang sarap pala ng gray character. Mami-miss ko talaga itong show lalo na ang mga katrabaho ko,” sabi ni Andrea.

Well, sa Alyas Robin Hood nga, lumabas talaga ang husay sa pag-arte ni Andrea. Bongga siya sa kalandian, kamalditahan, at palaban din sa bugbugan.

Tom at Lovi, huling pasabog ng Wagas!

Sina Tom Rodriguez at Lovi Poe ang gaganap bilang Satur Ocampo at Bobbie Malay sa Wagas ngayong gabi (Feb. 25), bilang pagdiriwang ng EDSA People Power Anniversary at bahagi na rin ng ika-apat na anibersaryo ng Wagas.

Isang natatanging kuwento ng pag-ibig at pakikibaka ang handog ng GMA News TV show na b­ida nga sina Tom at Lovi.

Umusbong noong panahon ng Martial Law ang pag-iibigan ng mamamahayag at aktibistang sina Satur (Tom) at Bobbie (Lovi). Hindi nila akalaing ang parehong adhikain para ipaglaban ang kanilang ba­yan ang magiging daan upang mahanap nila ang t­aong magiging katuwang nila habang buhay. Sa gitna ng panganib at kaguluhan, makakatagpo sila ng mapayapang kanlungan sa isa’t isa.

Abangan ang huling pasabog ng Wagas para sa ika-apat na anibersaryo ng programa ngayong Sabado, 7:00 p.m. sa GMA News TV.