PAISTARAN: MAINE, PASEKSI SA B-DAY PARTY NI ALDEN!

Maaga pa lang kahapon ay trending agad, at number one agad ang #ALDUB18thMonthsary nina Alden Richards at Maine Mendoza sa Twitter.

At sa Twitter and Instagram accounts ni Alden, mababasa mo ang mga posts niyang ‘I will always remember 25’ na smile kung smile talaga siya sa photo niya na kuha sa mismong birthday party niya sa Solaire Hotel last Jan. 15.

Nauna na ring ‘tweet’ ni Alden ang ‘Thank you sa pagpunta Ms. Maine *insert parrots beak* na sagot pala sa ‘Happy birthday, Pambansang Bae! Hope you enjoyed your night!” na may pa-icon pang balloon.

Tungkol sa ‘parrots’, in-assume na agad ng mga fans na baka ganun mag-kiss ang dalawa, na super-locked ang mga lips, na parang mga parrots, ha! Ganyan kaaliw ang mga AlDub Nation, na ang lawak talaga ng imahinasyon nila para sa ikaliligaya ng mas maraming kasamahan nila.

Of course, sobrang kilig na kilig ang AlDub Nation sa ginanap na birthday party ni Alden, dahil ang special na panauhin nga ay si Maine. Kaaliw ngang basahin ang mga komento nila tungkol sa photo nina Alden at Maine na magkayakap.

‘Yun nga ‘yung pagdating ni Maine sa party ni Alden, at sinalubong siya agad nang mahigpit na yakap ng binata. At siyempre, kapansin-pansin sa photo na `yon ang kaseksihan ni Maine, na labas na labas ang likod, ha!

Sobrang kinilig din ang AlDub Nation sa photo na beso-beso si Maine sa Lola Linda ni Alden, at super-ngiti nga ang dalaga.

Sabi nga, kitang-kita na mahal na mahal talaga si Maine ng pamilya Faulkerson. At kahit ang Lola Linda ni Alden, apo na rin ang turing kay Maine. Part na nga raw ng family si Maine.

ALDEN-MAINE PANG-V-DAY

OFFERING NG GMA!

Anyway, kahapon ay ipinagmalaki na nga ng mga GMA lady bosses ang mga bago nilang shows ngayong 2017, at unang-una na nga riyan ang show nina Alden at Maine, ang Destined To Be Yours.

Magsisilbing Valentine offering nga ng Kapuso Network ang much awaited soap na Destined To Be Yours nina Alden at Maine.





Sa story, Alden breathes life to the character of Benjie, a hardworking and charming architect who wants to acquire a piece of land owned by the family of Sinag played by Maine. Sinag is a loving daughter who works in a radio station in their province. She deeply cares for the environment and the community she belongs to.

Anticipation is high for the first ever primetime soap of Alden and Maine which will definitely be an exciting treat for viewers of all ages.

Completing the powerhouse cast are Lotlot de Leon, Gardo Versoza, Dominic Roco, Sheena Halili, Ina Feleo, Juancho Trivino, RJ Padilla, Koreen Medina and Boots Anson-Roa.

This also marks the comeback of Ms. Janice de Belen to the Kapuso Network.

After her successful directing stint on the big screen, budding female director Irene Villamor gets her first and biggest directorial job on the small screen as she sits at the helm of this heart-warming primetime show. Des Garbes-Severino is the head writer while Camille Hermoso-Hafezan is the program manager.