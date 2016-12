PAISTARAN: KRIS B., MAS HUBAD SA 2017!

Mas palaban, mas paseksi, mas daring, mas hubad na Kris Bernal nga ang mukhang masasaksihan ng mga fans sa 2017. Kung ngayong 2016 ay panay na ang pasilip niya ng kanyang ‘bagong’ alindog, mukhang mas itotodo pa niya ‘yon next year.

Well, bagong alindog ang tawag ko, dahil sa totoo lang, ibang-iba na ang kaseksihan niya ngayon. Kung noon ay papayat-payat siya, ngayon ay kurbada na talaga ang katawan niya, at malusog na rin ang boobs niya, ha!

Sa photo niya sa Instagram na kuha mula sa photo shoot o shooting ng bago niyang endorsement, ang bongga-bongga nga ng katawa niya.

“krisbernal: Behind the scenes of today’s shoot. #Endorsement #Sunkissed #Hello2017,” sey niya.

At puwede na ring i-connect ang post niya kahapon, sa nagbabad­yang pasabog niya sa 2017. “krisbernal: The feels of having a hair-free body.. 💞👌🏼 @stripmanila…” sey niya sa photo niya.

Meaning? Nagpatanggal ng buhok sa lahat ng bahagi ng katawan niya si Kris.

Na okey lang naman, dahil ginagawa naman talaga ‘yon ng mara­ming babae, ang kalbuhin ang kanilang ‘bulaklak’ para nga naman kapag nagsuot sila ng bikini, wala nang sumisilip-silip pa!

Well…

Ronnie Alonte, waging-wagi sa MMFF!

Ang bongga lang ng mga artista na under ng Star Magic, dahil namayani sila sa Metro Manila Film Festival, na magsisimula sa Dec. 25. Despite the controversial ­changes on the upcoming 42nd Metro Manila Film Festival, Star Magic artists still managed to snag the top roles in half of the participating films on the annual festival.

Well, bidang-bida nga ang Hashtags member na si Ronnie Alonte, kasama ang Star Magic talents din na sina Julia Barretto at Joshua Garcia, sa romantic-­comedy film na Vince & Kath & James na dinirek ni Theodore ­Boborol, at ka-join din nila sina Maris Racal at Axel Torres.





At si Ronnie Alonte, bida pa rin sa pelikulang Seklusyon, kasama si Dominic Roque. Child star Rhed Bustamante is also part of the film and she plays the role of the miraculous child.

Award-winning director Erik Matti’s horror film entry Seklusyon is the only horror film in this year’s MMFF roster.

Samantala, ang MMFF 2015 Best Actor na si Jericho Rosales ay kasama rin sa movie na Ang Babae sa Septic Tank, starring Eugene Domingo. ­Jericho plays the role of a fictionalized version of himself who happens to be Eugene’s love ­interest. Star Magic Angels member Hanna Ledesma is ­also part of the show as Riza, the wife of Rainier played by Kean Cipriano on the film. Khalil ­Ramos, meanwhile, is Lennon, the new production ­manager of Kean’s team.

Anyway, si Jason Abalos ay part din ng pelikulang Kabisera ni Superstar Nora Aunor.

Si Joem Bascon ay bidang-bida rin sa MMFF entry na Oro. He plays the role of Elmer, one of the four ­small-scale miners from Bicol who died after a number of bandits ­attacked their small gold-mining village.