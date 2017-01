PAISTARAN: KATHRYN, SUMABAK NA SA PAGPAPASEKSI!

Super-kilig ang KathNiel fans dahil sa mga photos na pinu-post ni Kathryn Bernardo, na siyempre pa ay kasama ang boyfriend nitong si Daniel Padilla. Kuha ang mga photos na `yon sa Boracay.

Sabi nga, feel na feel mo na sobrang in-love na talaga si Kathryn kay Daniel, base sa mga captions na nila­lagay niya sa mga photos.

Heto ang isa na talaga namang iisipin mong parang papunta na sa kasalan…

“@bernardokath: Here’s to many more adventures and memories with you #MrFord!”

Oh, ‘di ba, parang sinasabi na nga ni Kath, na hinding-hindi na sila maghihiwalay ni Daniel.

Heto pa ang isa…

“@bernardokath: Here we go again with that signature sungit face!” na sa true lang, sobrang cute ni Daniel, kapag naka-sungit face.

Anyway, sa photo naman na naka-swimsuit si Kathryn, habang yakap ni Daniel, bagama’t may mangilan-ngilan na nanlait, daan-daan naman ang pumuri. Para sa mga fans, ang idolo nila ang pinaka-seksi sa lahat.

“@ayeshajen0826: Ang sexy ni Kath!”

“@gericel_09yahoocom: Elegant &sexy Kat. With super-mabait at dashing love team Daniel. These two guys are awesome. Can’t wait to see your new teleserye!”





“@redinarubio: Sexy mo Kath!”

“@callme_elha: Everytime! Love this two! To meet you, why its tooooo mahirap! Hhmmmmm!”

“@merielmolinalaitan: Sexy ni Ate Kath!”

“@simple_lynzkie: Just WOW!”

“@annalyn4teza: Sexiness overload!”

“@mamamia3167: Talagang may X-factor ang mga loves natin QM @karlaestrada1121. I can’t imagine seeing them with someone else. Thank u for ur guidance for both of them. Forever Kathniel!”

“@annmanapat: Waaaah! Inangkin naaaa!”

“@simply_rejz: Perfect couple! Forever KathNiel!”

“@judyannpadilla: Ka-sweet. Hart! Hart!”

“@arci0122: Sila na talaga ang may forever!”

“@amazing_steph17: ANG SEXY NI KAAAAAAATH!”

“@itsmharijo: Ang sexy mo idol. Sweet naman!”

“@prncssmrnda: Ang sexy ni Nanay Kathryn!”

“@pearlbernadilla026: Ang sexy ni Queen!”

“@jovelynsalo: PAKASAL NA KAYO PLEASEEE!”

“@jsmnjuan: Perfect Couple. Di ko na kinakaya ang kiliggg!”

“@manilyn.mercado: Uwian na may panalo na. I love you both my loves. I love you both

God bless always…”