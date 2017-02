PAISTARAN: DANIEL, BURADO NA KAY ERICH!

Marami ang nagtatanong, bakit daw sa 2 ­milyon followers ni Erich Gonzales, eh 148 lang ang photos niya. Ang huli nga ay 7 days ago pa, at ang post niya ay may mga linyang…

“Your love is better than life…” -PSALM 63:3. At siyempre, ni-LIKE ‘yon ni Daniel Matsunaga.

At si Daniel naman, sa 1.6 million followers niya, sapat lang na ang photos/videos niya ay 2,012, at ang last post nga niya ay 2 days ago lang, tungkol sa isang ini-­endorse niya.

Pero, ang kaibahan nga lang na, na pansin ng mga fans nila, sa a­ccount ni Daniel, nandun pa rin ang mga photos nila ni Erich. ­January 12 this year, may nai-post pa si Da­niel na mga photos nila ni Erich na may kasamang aso, at nasa tuktok ng bundok sila, ha!

Ramdam ang pagmamahal sa pagitan nilang dalawa. Lalo na sa caption ni Daniel na…

“Nakakatakot pero alam ko if I jump u will catch me ahahahahahaha charot!”

Anyway, marami rin ang nakapansin, na sa nakaraang Miss Universe sa MOA, hindi kasama ni Daniel si Erich.

At ang tsika nga, na mababasa mo rin sa Instagram account ni Daniel, base na rin sa komento ng mga followers niya, hiwalay na sila ni Erich.

Sa una, iisipin mo ngang na-hacked lang ang account ni Erich, dahil ang daming nabura na photos. Pero, mag-iisip ka rin, bakit ang mga photos lang na magkasama sila ni Daniel ang nawala, at natira ang mga photos niya, o photos niya na kasama ang mga friends niya, tulad ni Enchong Dee.

Kaya ang mga DanRich fans, lungkut-lungkotan na ngayon. Sunud-sunod ang pakiusap nila, na magiging maayos din ang lahat sa dalawa.





“I am just hoping that one day soon, I will see again pictures of you and your baby Erich together, please don’t give up on her.” -hereiamanna

“If your love for her is true, win her back. Give it all you’ve got. Praying for both of you.” – ­chargels

Heto naman ang mensahe ni Daniel na sagot niya sa mga nagtatalu-talo, nagtatanong ng mga ­followers nila. Lumabas ito 3 days ago, sa video post niya na nasa gym siya, na may caption na… “Trying something new for the first time.”

“We are talking andgoing through somepersonal things…”

— Daniel Matsunaga

“@dandanmatsunaga: Guys I would like to ask a favor pls… We are talking and going through some personal things… All we need is your support and love… Not people talking trash… We love you all with no limit and we just need some respect and time. Thank you.

God bless you guys…”

Wala pang malinaw na kuwento kung saan nagsimula ang lahat. May third party ba na-involved sa panig ni Daniel?

Sa mga mensahe kasi sa IG ni Daniel, tila tungkol sa masyadong ‘na-hurt’ si Erich, ang madalas na mabasa mo.

Eh, hindi naman maka-comment, o makapagbigay ng magagan­dang salita, o makapanlait na rin (ang mga bashers nga­yon), ang mga followers ni Erich sa IG account niya, dahil ‘comments disabled’ ang drama nun sa ngayon.

Well, marami pa rin ang humu-hopia na maaayos din ang problema sa pagitan ng dalawa. Kay Daniel na nga nanggaling na nag-uusap sila, at may ‘pinagdadaanan’ talaga sila. Pero, ramdam pa rin naman, na gustung-gustong ayusin ni Daniel ang sitwasyon nila ni Erich ngayon.

Na habang nila-like pa rin niya ang mga post ni Erich, at hindi rin niya binubura ang mga photos nila ni Spartan Baby (tawag niya kay Erich) niya, may pag-asa pa.

Pero sa ngayon, pansamantalang nabuwag ang ilusyon ng mga fans nila, na ‘Relationship Goals’ sila, dahil sa pangyayari.