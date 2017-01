PAISTARAN: BOOBS NI NADINE, UGAT NG BALITAKTAKAN!

Winner! Pamatay! Smokin Hot!

Ilan lang ‘yan sa mga deskripsiyon ng netizens sa bumulagang alindog ni Nadine Lustre.

Well, ‘yun nga siguro ang lamang ni Nadine sa ibang young actresses ngayon na kaliga o kakumpitensiya niya, ang kanyang bongga at seksing katawan.

At oo, angat na angat nga si Nadine, kung lakas ng loob o tapang, na ilantad ang kagandahan ng kanyang katawan, kumpara sa mga kalaban niya.

Well, may maipagmamalaki naman talaga si Nadine! Kaya kahit ilantad pa niya ang kanyang alindog, go, go, go, fight, fight, fight pa rin talaga.

Pero siyempre, sa mga ganitong tsikahan, hindi naiiwasan ang buwisit, kontrabida at kung anu-ano pang nega.

“@emmalopez2703: My God is that Nadine? Omg, she’s hot. So sexy!”

“@melody_tadeja: Grabe…napaka-sexyyy mo bebe girl…”

Ilan lang ‘yan sa libong papuri na natanggap ng kaseksihan ni Nadine. Pero, sa gitna ng mga papuri sa alindog ni Nadine, biglang may hihirit na…

“NEW BOOBS LOOKS GREAT!”





Na siyempre, hindi pinalampas ng mga followers, fans ni Nadine, ha!

Kinuyog talaga nila ang nagsabi nu’n.

“@nerieligo: @kennywyles: What are you ­talking about?”

“@kennywyles: @nerieligo: She got a boob job obviously. I noticed it in her new photos and in her ­recent shoots!”

“@lendon_baby: Hahaha! Patawa naman ang new boobs, look at older photos para malaman mo! Gawa pa more ng fake accounts para makapanira ng tao, wala talaga magawa ang bashers, 2017 na magbago na kayo uy!”

“@primaquizon: Not retoke soooooo tama lang, ‘di ba? Bakit pati boobs niya bina-bash nyo? Inggit kyo becoz she has a perfect body from head 2 toe.”

“@yankeegirl1285: Definitely authentic ‘yung boobs niya. Juicecolored ang daming me-MA ­tapos fake account ang gamit. Google-Google rin para ma­laman mo how does a fake and real boobs look like. Ako unang maga-agree kung retokada nga ‘yan. Tsk!”

“@loversmoon2326: Maliit lang boobs ni ­Naddie. Parang na-enhance lang ang labas dahil sa gamit na bra. Ang retoke ‘yung maliit taz nag-ala Ethel na. All natural si Naddie, from head to toe. ‘Yung nagsasabi ng retoke, proof please…might as well idol niyo nagparetoke!”

Lovi, ‘pa-DISENTE’ epek sa dagat!

Lungkut-lungkutan si Lovi Poe sa nala­lapit na pagtatapos ng Someone To Watch Over Me ngayong week na ito. At nga­yong gabi nga, tutulong na si Jepoy kay ­Joanna sa pag-aalaga kay TJ. Magkakaroon ng ­seizures si TJ!

Isa-suggest nina Remy at Jepoy kina Joanna na baka dapat nang dalhin si TJ sa isang institution, pero magagalit si ­Buddy! Kakausapin ni Cielo si Buddy para kumalma, para makita ang reason.

Ang natitirang dalawang araw nga ay mas bongga pa ang eksena, na siguradong magpapabaha ng luha sa mga manonood.

Pero siyempre, kahit lungkot si Lovi sa pagta­tapos ng teleserye nila nina Tom Rodriguez at Max Collins, happy naman siya sa bakasyon niya na kapiling ang boyfriend niya.

“@poevirginia: Thank you for taking me to another adventure, mon chéri. Wouldn’t have spent the holidays any other way…” sey ni Lovi para sa dyowa niya.

“@poevirginia: Ciao Phi Phi island. You were beautiful. Thank you @beyondthebeachph and @aldrin.ramos for my swimwear!” sey niya sa isa pang photo niya na seksi naman siya.

Pero, hindi nga tulad sa mga nauna niyang swimsuit na sinuot, marami nga ang pumuri sa bago niyang swimwear, dahil disente nga raw ito.

“You look so decent on that suit miss Lovi! I really love it!” sey ng mga followers niya.