PAISTARAN: BELA, SI ZANJOE ANG KA-DATE SA FEB. 14?

Si Jericho Rosales ang ‘leading man’ ni Bela Padilla sa pelikulang Luck At First Sight, na dinidirek ni Dan Villegas. Sabi nga ni Bela, isang pangarap na natupad ang pakiramdam niya sa pagsasama nila ni Jericho ngayon.

Pero, dahil alam naman ng lahat na kabi-break lang ni Bela sa 4-year boyfriend niyang si Neil Arce, na co-producer din ng Luck At First Sight, hindi naiwasang pag-usapan ‘yon.

Feeling kasi ng marami, ang weird, na kaka-break lang nila, pero magkasama naman sila palagi. Ang sey tuloy ng iba, gimik lang `yon.

“Gimik? Gumik na lang tayo sa labas,” natatawang sey ni Bela.

“Pero, ginagawa pa ba ng mga tao ngayon `yon, ang gumimik?” tanong niya.

Oo naman, para pag-usapan sila.

“Hindi ko naman gusto na pag-usapan ako. Ha! Ha! Ha! Ha!” sagot niya.

Well, mahirap nga raw kasing paniwalaan na umabot sa 4 years ang relasyon, at biglang nag-break, tapos okey na agad sila.

“Yeah, nauunawaan ko naman ang point niyo. Pero, hindi naman siya agad-agad nangyari. Feeling ko, matagal na naming alam na mangyayari ito. I think, ganun` yon.”

Nagkasawaan ba ang rason?





“Walang reason. Siguro napunta na lang kami sa ibang direksiyon.”

Pero, mahal mo pa ba si Neil?

“I will always love Neil, especially as a friend…”

Balikan?

“Right now, I don’t see that. Hindi mangyayari `yon sa ngayon.”

Sa ano bang direksiyon sila hindi nagkasundo ni Neil?

“Sa way of thinking siguro, nagkaiba na kami. Hindi kasi kami `yung confrontational. Hindi kami `yung nag-aaway. Pero, walang third party.”

Pero, ang alam ng lahat, nakaplano na ang kasal niyo?

“Oo nga, eh. Pero `yun naman talaga. Bilang babae, papasok ka sa isang relationship na `yun talaga ang end goal mo. Hindi ka naman papasok sa isang relasyon dahil bored ka lang. So, definitely ‘yun din ang iniisip ko noon. Pero, hindi nga nangyari.”

Teka, si Zanjoe Marudo (partner mo sa My Dear Heart ng ABS-CBN 2) raw ang ka-date mo si Feb. 14?

“Walang ganun!” sagot niya.

May nagaganap nga bang lambingan sa inyo ni Zanjoe?

“Okey lang kami sa set ni Zanjoe. Nagsusuntukan nga lang kami. Naglalaro lang kami! Ha! Ha! Ha! Ha!” tsika pa niya.

Laro, o biruan na mauuwi sa totohanang relasyon?

“Hindi. Lahat naman kami ganun sa set.”

May kuwento na hinihintay ka ni Zanjoe na matapos sa taping niyo at sabay kayong umuuwi?

“Hindi niya ako hinintay nu’ng time na `yon dahil gusto niya akong hintayin personally. `Yung make up artist kasi niya, ihahatid niya. Eh, `yun din ang nag-make up sa akin. Ganun lang `yon.”

Pero, ang kagandahan mo raw ang type na type ni Zanjoe? Mestisahin na parang Mariel Rodriguez, lalo na si Bea Alonzo (na kamukha raw niya)?

“Masarap katrabaho si Zanjoe.”

So, posible na ma-fall ka sa kanya?

“Hindi ko nakikita `yon sa ngayon.”

Eh, si Zanjoe ba, napu-fall na sa iyo ngayon?

“Hindi ko rin po alam. I-text natin siya.”

Likeable ka naman talaga, kaya hindi kataka-taka na magustuhan ka ni Zanjoe.

“Thank you.”

Si Zanjoe, likeable din ‘di ba?

“Grabe ang mga tanong. Bilang tao, likeable siya. Lahat ng tao sa set namin likeable.”

Karibal mo si Vice Ganda?

“Ha! Ha! Ha! Ha!”

“Pero, ‘yun nga, hindi nga ako ready. Nakakaawa kasi ang tao kung ngayon mangyayari `yon. Wala nga akong time. Shooting at taping kami.

“Tapos nag-aral ako ng Sunday nitong mga nakaraang buwan. So, ngayon ko lang nai-enjoy ang Sunday ko. Mas gusto ko i-enjoy mag-isa ang Sunday, magmuni-muni muna,” sambit na lang ni Bela.

ALDEN-MAINE, MAY

PASABOG SA FEB. 14!

Malapit nang matapos ang paghihintay para sa highly-anticipated first-ever teleserye ng phenomenal love team nina Alden Richards at Maine Mendoza. Siguradong mapapaibig at kikiligin ang fans dahil ipapalabas na ng GMA Network ang full trailer ng Destined To Be Yours ngayong Valentine’s Day (February 14) sa 24-Oras.

“What a way to start the love month nga, first soap namin ni Maine, maraming aabangan. Isa po ‘tong napakagandang treat sa mga manonood at siyempre sa AlDub nation na una pa lang kaming magkita ni Maine, soap na agad ang hinihingi, so eto na po ‘yun,” say ni Alden.

“Nae-excite po siyempre and kinakabahan din kasi may expectations ‘yung fans and medyo nakaka-pressure lang din bilang first ko ‘to, sana maibigay ko sa kanila ano man gusto nila, sana makita nila pinaghirapan namin,” sabi naman ni Maine.

Abangan ang full trailer ng Destined To Be Yours sa Valentine’s Day (Feb. 14) sa 24-Oras sa GMA7.