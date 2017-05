PAISTARAN: ‘AMOY BIRHEN’ NI MAINE, PINAGKAGULUHAN!

Ang swerte lang ng isang imported brand na pabango na hindi naman intension na masabi ni Maine Mendoza na siyang ginagamit niya o favorite niyang perfume.

Nasabi nga kasi ni Maine na ang ginagamit niyang pabango ay ang English Pear… ng brand ng pabango na `yon. At mula noon, parang nagkagulo na ang AlDub Nation sa paghahanap ng pabango na `yon, na sa London nga sikat.

Walang kamalay-malay si Maine, na nakalibre ng promo ang naturang brand ng pabango sa kanya. Makikita kasi ang pagbili agad ng mga follo­wers niya ng brand ng pabango na `yon, na pinost pa nila sa kanilang mga IG wall.

Bongga, ‘di ba? Super-effective talaga si Maine bilang endorser. At kahit nga ang personal na ginagamit niya, na hindi naman siya binabayaran para mag-endorse, nabanggit lang niya, benta agad.

Ang iba ay naghahanap na agad ng mas malaking size ng pabango na `yon, at hinahanda nilang regalo kay Maine, na balak nga nilang dalawin sa taping ng Destined To Be Yours, o sa shooting nito with Alden, o sa mismong concert ni Alden na Upsurge, na gaganapin sa May 27 sa KIA Theatre.

Pero, ang mas nakakaaliw kasi sa tsikahan na `yon ay ang topic ng fans, na kaya raw favorite ni Maine ang perfume na `yon, dahil amoy virgin daw kasi `yon. At syempre, sabi ng AlDub Nation, bagay na bagay kay Maine `yon, dahil amoy virgin talaga ang idolo nila.

Heto ang mga nakakaaliw na post ng mga fans ni Maine…

“Kahit man lang sa amoy ni Meng, maamoy namin. Hindi ko pa kasi siya nakikita ng personal.” – bethfrench64

“Maine, iba talaga ang karisma mo. Pati perfume ang dami gusto bumili. Mag-perfume business ka na lang…” – edithclutario

“Yakang-yaka para mag-amoy birhen naman tong magugurang na. for the love to our only Meng, in our lives.” – raquelmanto





“Yes super-bango, matagal ko na gamit yan. Di ko alam na gusto ni Maine, binigyan ko siya ng pabango noon, iba naman, pero super-bango rin. Parang same din ng amoy niyan.” – gandarose15

“Wow. Just doesn’t realized they got a big free advertisement courtesy of one of the biggest stars in Manila.” – dlauren2609

Anyway, nilinaw rin ng ibang followers ni Maine, na aabot sa halagang P7k ang presyo ng perfume. At ang tinutukoy pa lang daw nila na ginagamit ni Maine ay cologne pa lang, na ang maliit na bote ay nagkakahalaga nan g P3k, ha!

Pero siyempre, willing daw silang bumili lahat. At nung time nga na pinag-uusapan nila ang ‘amoy birhen’ na `yan, na­kabili na ang iba, at ang iba ay naghahanap na sa ibang mall dito sa Pilipinas.

Samantala, sa Destined To Be Yours, ang karakter naman ni Gardo Verzosa na si Mang Teddy, na tatay ni Maine sa teleserye, ang pinag-iinitan nga mga fans ng dalawa. Hanggang ngayon kasi ay tutol na tutol si Mang Teddy na magkabalikan sina Maine at Alden.

At sa huling eksena nga, hindi umalis si Alden sa labas ng bahay nina Maine, hanggang hindi siya napapatawad ni Mang Teddy. Naabutan na nga ng magdamag sa labas, na inulanan pa, si Alden, kaya nilagnat ang binata.

Heto ang nakakaaliw na galit na mga followers nina Maine at Alden:

“@jem_t09: Gagu ni Teddy! Dapat sa mga ganyan iniiwan puta hahaha.”

“@vernamaniago: Ako din aawa nman c benjie tatay teddy.”

“@piatot77: Tatay teddy @gardocupcake patawarin mo n c benjie pls.”

“@pretty_malou824: Lagot ka Gardo. ‘Yong ginawa mo kay Benjie siguradong maraming maggallit sa iyo. Patay ka dyan.”

“@louienalo: Presidente ng mga mulats yan si mang Teddy. Lol.”

“@lowlahella: Nalimutan na nya ung tatay ni Benjie who sacrificed his life mabuhay lang sya..”