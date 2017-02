PAISTARAN: ALINDOG NI BARBIE, NAKAKASILAW!

Ay, uwian na talaga! May nanalo na! Ginalingan, eh!

Ganiyan ang sigaw ng mga nakakita sa sexy photos ni Barbie Forteza, na kuha sa mga eksena niya sa teleseryeng Meant To Be sa GMA 7.

February pa lang, pero parang summer feels na agad, dahil sa episode na kinunan ng mga artista ng Meant To Be, kasama na ang mga boys, na sina Jak Roberto, Ken Chan, Addy Raj at Ivan Dorschner.

Kung nag-2-piece si Barbie, siyempre, nag-topless din ang mga boys, at kahit board shorts ang suot nila, dahil lumublob sila sa tubig-dagat, bumakat din siyempre ang itinatago nila.

Anyway, tuluy-tuloy talaga ang pagpapakilig at paghahatid ng saya ng top-rating GMA primetime series na Meant To Be sa loyal Kapuso viewers. At isang pasabog nga ang hatid nila dahil sa kaabang-abang na episode na mapapanood ngayong gabi.

Hindi pa man summer ay sizzling hot na ang kanilang mga eksena sa beach para sa isang out-of-trip. Talagang nag-enjoy ang buong cast at production team sa naging taping nila sa isang resort sa Laiya, Batangas.

Bukod sa harutan sa beach, puno ng kilig moments ang mga eksena ng Meant To Be boys na sina Ken (Yuan), Jak (Andoy), Ivan (Ethan), Addy (Jai) kasama si Barbie (Billie).

Hunk na hunk ang Meant To Be boys na naka-board shorts. At si Barbie, first time nag-2-piece bikini on TV.

Nang malaman ni Barbie na kailangan niyang mag-bikini sa taping, agad siyang nag-diet at sinabayan pa niya ng exercise.

“Nu’ng nabasa ko ‘yung script na may ganitong eksena, cut agad ako ng carbs. Wala agad carbs, maliit na chicken for protein and egg whites. Saging na saba,” ayon kay Barbie.





Very supportive naman ang parents ni Barbie sa pagpapa-sexy niya para sa episode na ito. Gayundin ang kanyang apat na leading men na todo-todo rin ang support sa ginawang paghahanda na ito ni Barbie para sa mga eksena nila sa beach.

Sabi nga ni Jak Roberto: “Mga ka-meant to be, dahil dito tumaas lalo ang paghanga ko kay @barbaraforteza bilang aktres! Must watch #MTBBeachBodyReady.”

Sa episode na ito, magkakabukingan kung anu-ano nga ba ang style ng panliligaw ng boys kay Billie.

Pero nang tanungin si Barbie kung sa totoong buhay, ano ba ang approved na style na panliligaw para sa kanya, ito ang kanyang naging sagot.

“Sana sa lalaking mamahalin ko, sana bigyan nila ng value and importance ang family ko. Tsaka gusto ko gentleman sa akin.”

Uwian na! May nanalo na!

Hindi rin nakapagpigil ang mga kaibigan ni Barbie na mag-comment sa sexy photos ng dalaga. Tulad na lang ng Comedy Queen na si Ai Ai delas Alas na nagsabi na…

“Hindi ko pwedeng balewalain to friendship. Ayoko na! Uwian na! Nag-walk out na lahat. Sobrang may nanalo na. #nakakasilawnaputi #thesexyprimetimeprincess #parangbondpapersaputi @barbaraforteza!”

Na sinagot naman ni Barbie na…

“@barbaraforteza: @msaiaidelasalas: Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Friendship ano baaaa!!!! Hiyang-hiya naman ako sayoooooooo!!!!! Mas sexy ka sa akin eh!”