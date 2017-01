PAISTARAN: ALDEN-MAINE SURE NA ANG PAKILIG SA SINE!

Isang simpleng tsikahan, pananghalian, lang talaga `yon, na pasasalamat na nga rin ni Mr. Tony Tuviera, ang puso, utak ng Eat Bulaga, APT, at marami pang iba, para sa entertainment editors, sa imbitasyon ni Mr. Butch Raquel.

Pero, dahil minsan lang makaharap ng ­showbiz media ang henyo ng Philippine TV, hindi talaga ­naiwasan na interbyuhin na rin ang kilalang ­malumanay magsalita na si Mr. T.

At siyempre, may kinalaman kina Maine ­Mendoza at Alden Richards, pati na kina Marian Rivera, at Kris Aquino ang tanong.

Paano na ang AlDub sa Eat Bulaga? Ngayong busy na ang dalawa sa pagti-taping ng Destined To Be Yours.

“Nababawasan na ­talaga ang exposure nila dahil nagti-taping sila 3 times a week, eh. Tapos, lalo na ngayon, malapit na siguro ang airing nila, so nababawasan ­talaga. And then, eventually, ­after ng teleserye, ‘yun siguro ang time na ­babalik sila.

“But they will try to appear every once or twice a week. But definitely before the launch siguro, kokonti pa nang kokonti ang ­pag-appear nila sa Eat Bulaga,” bungad na sabi ni Mr. T.

Nakaapekto ba ito sa ratings ng Eat ­Bulaga? Na hindi masyadong nakikita ang dalawa sa show nila?

“So far, hindi ­naman talaga ano… Kasi even before AlDub, we were doing very well… Kaya lang, naging, when ­AlDub came in to the ­picture, ibang klase talaga ang ­nangyari.

“And we cannot really expect to be there palagi (na ganung kataas ang ­ratings)… And a lot of people are saying din na hindi tatagal ng 3 months or 6 months ang AlDub.

“Eh, magtu-2 years na sila sa July. So, I think, successful kami in a way na, na to let them stay there on a certain level. Nakakatuwa…”

So, ‘pag Sabado na lang sila sa Eat Bulaga?





“Hindi masigurado ngayon, kasi location din sila. Ang layo ng location nila.”

Hinahanap na sila ng mga fans nila sa Eat Bulaga…

“Naghahanap nga ang mga fans ngayon. Kaya we try to make sure na dapat makita pa rin sila kahit once a week.”

May movie na ba na gagawin ang AlDub?

“May naka-line up kaming isa this year. Silang dalawa.

“Wala pang concept. Pero within this year ‘yon.”

Pang-MMFF?

“Hindi. Kasi may ano ako, na alam naman ng lahat, ­ruling na kapag MMFF, ‘pag kasabay si Vic Sotto. So, kung gagawa ang APT, hindi puwedeng lumaban kay Vic Sotto.”

KRIS, MAHIRAP GAWAN NG TV SHOW!

Sa panig naman ni Kris Aquino, marami na ang ­nagtatanong at nag-aabang, kailan siya mapapanood sa TV, o sa GMA?

“Walang arrangement sa free TV kay Kris. Digital ­talaga ang usapan namin.”

So, wala talagang balak ang GMA kay Kris?

“Hindi siya talent ng GMA…”

Pero, nabalita noon na si Kris ang ilalagay sa timeslot na bago mag-Eat Bulaga?

“That was in the beginning. Kaya lang, nag-aano kami, na something new muna. Kaya nag-gamble kami sa TROPS.”

Kumusta naman ang mga boys ng TROPS?

“Okey naman sila. Masaya pa. Wala pang problema.”

So, wala pa talagang mai-expect ang mga fans ni Kris?

“Right now, hindi mo kasi malaman kung paano siya iba­balik. Paano kaya kung ­ibabalik ko siya? Kasi, a lot of people are ­really waiting for her. Pero, baka mamaya, nag-gamble ka, binalik mo siya, the same thing kung ano ang ginagawa niya ­before, mahirap naman…

“Medyo ano dapat, iba naman…”

Ano ba ang bagay na show kay Kris ngayon?

“Ang hirap nga, eh.”

Kunsabagay, parang nagawa na ni Kris lahat sa TV.

“Oo nga, very successful siya.

“Ang galing ni Kris as host. Ang ­galing niya ta laga.”

May nag-suggest, na bakit hindi na lang dating game? First episode kunyari, maghanap siya ng boyfriend?

“Controversy agad, ha! Ha! Ha! Ha! Ha!” natatawang reaksiyon ni Mr. T.

“Pero, I’ll be very honest, nakaka­takot kasi baka magkamali. If we fail, tatama sa amin, saka sa kanya. Ang ­bigat naman nun. Kaya we have to really think kung ano ang maganda.”

Paano ba nagsimula ang partnership niyo ni Kris?

“She texted me na ­gusto niyang mag-meet kami. I didn’t know anything kung ano ang pag-uusapan. Sinama ko ang anak ko, si Mike (Direk Mike Tuviera). And we sat down. And she said, ‘I want to get into digital. I think, the future really is digital. I want to be there first.’

“And then, she said, it’s about time that I start to own also what I’m doing. Sa digital kasi, kanya ‘yon. Siya `yun.

“Ganun lang nagsimula ‘yon. Nasa Facebook siya ngayon…”

Pero, kayo rin ang nagma-manage kay Kris?

“Wala pa kaming pirmahan sa management agreement. Co-manager, parang ­ganun ang nangyayari kasi, even without ‘yung pirmahan. Kasi, parang ganun ang nangyayari, na pagdating sa planning, ganun na rin.

“So far, right now, wala namang conflict.”

Napag-uusapan niyo na ba ang pulitika o ang plano ni Kris na pagtakbo?

“I don’t wanna go there. Mahirap…” ­natatawang sabi ni Mr. T.

Eh, sa lovelife?

“Wala rin. I’m not in a position, in the first place…”

“Wala! Wala!” natatawang sagot pa rin ni Mr. T.

MARIAN, MAGREREYNA PA RIN SA PRIMETIME!

Anyway, sinagot na rin ni Mr. T ang tanong ng fans ni Marian, na kung babalik ito sa primetime teleserye. At oo na ang sagot niya, na dapat ­abangan this year.

Meaning, magrereyna pa rin si Marian sa primetime.