Pagsabit ni Aguirre nasa kamay nina Argosino, Robles

By Bernard Taguinod

“Iyong liability niya (Justice Sec. Vitaliano Aguirre II) ay dedepende kung aamin si Robles o si Argosino at ituturo siya.”

Ito ang isinatinig kahapon ni Sen. Francis ‘Chiz’ Escudero kaugnay ng P50 milyong suhulan sa Bureau of Immigration (BI) na kinasasangkutan nina dating Associate Commissioners Al Argosino at Atty. Michael Robles.

Sinabi pa ni Escudero na hindi kapani-paniwala ang paliwanag ni Aguirre na tinangka siyang suhulan ni gambling tycoon Jack Lam sa isang hotel sa Bonifacio Global City noong Nobyembre 2016.

Kung ayaw pala niyang magpasuhol, ani Escudero, hindi na sana nakipagkita si Aguirre kay Lam.

Ibinunyag pa ni Escudero na sa nakalap niyang impormasyon ay lumilitaw na ‘sanggang-dikit’ ni Aguirre si Argosino at nakaplantsa na umano ang pagpuwesto sana ng huli bilang BI head sa ipinopormang pagpitik kay Commissioner Jaime Morente kung hindi nangyari ang bribery scandal.

“Inirekomenda na pala ni Secretary Aguirre si Argosino na pumalit kay Morente,” paglalahad ng senador.

Hindi rin kuntento si Escudero sa ibinigay na pahayag ni Aguirre na nagpadala raw ng text message si Wally Sombero sa kanya noong Martes ng umaga, Enero 31, at itinatanggi na nangikil ang kalihim kay Lam.

Ayon sa senador, kailangang humarap sa Senate blue ribbon committee si Sombero upang sagutin ang mga alegasyon na siya ang nagsilbing agent ni Lam at nagbigay ng P50 milyon kina Argosino at Robles sa City of Dreams sa Parañaque City.

Dalawang beses nang hindi sumipot sa hearing si Sombero na nagpapa­galing umano sa kanyang karamdaman sa Singapore pero ipinangako ng kanyang abogado na dadalo na ito sa susunod na hearing ng komite.