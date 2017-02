Pagnanakaw sa grocery store, ibinida ni PDU30

Habang sinisiguro sa sambayanan na patatakbuhin niya ang kanyang gobyerno nang walang bahid ng katiwalian gaya ng ipinangako niya noon sa kanyang unang State-of-the-Nation Address (SONA), ikinuwento naman nito ang kanyang kabataan kung saan siya, at ilang kaibigan na nakaupo ngayon sa posisyon, ay nanloob sa isang grocery store.

Isang opisyal niya ngayon ang puring-puri niya na wala talagang mantsa ng pagnanakaw dahil hindi ito nakisama sa kanila sa paglimas sa tinukoy na groserya.

“Kaya nga ‘yung taga-rito (Baguio), ‘yung BIR (Bureau of Internal Revenue) na si (Commissioner Caesar) Dulay is from Baguio. Even noon, talagang straight ‘yan. ‘Yung magnakaw kami noon ng… magnakaw. Kasi Holy Week walang tao and we would ransack the grocery of the YMCA. Hindi talaga sumasali ‘yang Dulay na ‘yan,” pagbabalik-tanaw ng Pangulo.

Ibinuking din ng Pa­ngulo si DOLE Secretary Bebot Bello na, aniya, ay nakisama sa kanilang kalokohan.

“Ang Bebot Bello, medyo kawatan ‘yan. Well kami, kami lahat. Pero si Dulay, wala. Ayaw talaga niya ng kalokohan,” sabi pa ng Pangulo.

Ayon sa Pangulo magkakasama umano sila sa boarding house nina Bello, Dulay at iba pa.