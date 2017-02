Pagbuhay sa PC, lalabanan ni VP Leni

Siniguro ni Vice President Leni Robredo na pangungunahan nito ang laban kontra sa plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na buhayin ang Philippine Constabulary (PC) upang ikasa sa kampanya laban sa ilegal na droga.

Ginawa ni Robredo ang paniniguro dahil walang dahilan umano para gawin ito ng Pa­ngulo lalo na sa panahon ngayon na marami ang nangangamba sa lagay ng demokrasya.

“Of course I will actively oppose it. I will be vigilant na bantayan na hindi ito mangyayari hanggang hindi nire-require ng pagkakataon. Iyong pagsugpo… iyong problema brought about by the drug war, under the Constitution is not enough reason to declare Martial Law,” ani Robredo.

Ang PC ay notoryus noong panahon ng Martial Law kaya tinanggal ito nang mapatalsik sa pamamagitan ng People Power si dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1986.

Ito aniya ang dahilan kaya tinanggal ang PC at nabuo ang Philippine National Police (PNP) noong 1991.

“Tingin ko kailangan tayong maging vigilant. Kasi iyong lessons in history is enough warning sa atin na we cannot take the issue lightly kaya iyong ating Constitution iyong 1987 Constitution has been very explicit, puwedeng magdeklara ng Martial Law but only in extreme circumstan­ces,” ani Robredo.

Mula naman sa Department of National Defense (DND), mala­king trabaho at matatagalan pa bago muling maibalik ang PC.

Inihalimbawa pa ni DND spokesman Director Arsenio Andolong na kung paanong dumaan sa butas ng karayom ang pagporma ng PNP mula sa dating PC ay gayon din ang prosesong pagdaraanan ng balik-PC.

“Matagal ‘yan. Kailangan din dumaan muna sa pag-aksyon ng Kongreso,” anang tagapagsa­lita.