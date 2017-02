Pagbaba ng minimum age sa criminal liability, naudlot

Naudlot ang pagpapatibay kahapon sa panu­kalang ibaba sa 9-anyos­ ang criminal liability­ ng nagkasala sa batas,­ na tinawag ng mga kontra sa nasabing panu­kala na ‘pagbuhay sa Herodes era’.

Sa pagdinig ng House committee on justice kahapon, nagpasya ang presiding chairman ng komite na si Misamis Occidental Rep. Henry Oaminal na ipagpaliban muna ang botohan dahil hindi natatapos ang substitute bill sa House Bill No.2.

“We respectfully beg the indulgence of the Sub-Committee that we were not able to finish crafting the substitute bill in time for today’s hearing. The Technical Working Group (TWG) is then respectfully requesting for another week, or until Tuesday, to submit the substitute bill,” ani Kabayan party-list Rep. Ron Salo, chairman ng TWG sa nasabing panukala.

Sinugod ng mga kontra sa nasabing panukala ang nasabing pagdinig para kontrahin ang nasabing panukala kabilang na si Gabriela party-list Arlene Brosas habang ang kaalyado ng nasabing grupo ay nagsasagawa ng kilos sa labas ng Batasan Pambansa.

“Sa pagiging bingi sa mga naging pahayag­ ng mga eksperto at bulag sa kalagayan ng ma­lawakang kahirapang kinasasadlakan ng mga batang Pilipino, ang komiteng ito ay mistulang mga Herodes na handang ihatid sa kanilang kamatayan ang mga pag-asa ng bayan,” ani Brosas.

Sinabi naman ni ACT Teacher party-list Rep. France Castro na nahihiya umano ito sa nangyayari sa Kongreso dahil nais parusahan ng ins­titusyon ang mga batang nagkasala sa batas kahit 9-anyos pa lamang ito.

“Hindi na nga magkasya sa kulunagan ang mga preso eh, daragdagan pa ng mga bata? Sob­ra naman,” ayon naman kay House minority leader Danilo Suarez ukol sa panukala sa kanilang press conference.

Ayon kay Suarez, lalong masisira ang buhay ng mga batang nagkasala sa batas kapag ipinasa ang panukalang ito na hindi pa iniha­handa ang kanilang kulu­ngan dahil tiyak na isasama ang mga ito sa mga matatndang kriminal kapag nagkataon.