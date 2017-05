Pag-ulan ng yelo dadalas ngayong Mayo

By JG Tumbado

Posibleng makaranas ng madalas na pag-ulan ng yelo o hale gayundin ang pagkakaroon ng buhawi o tornado ngayong buwan.

Batay ito sa pag-aaral sa panahon ng meteorologist na si Nathaniel Cruz kasabay ng kanyang pahayag na sa buwan ng Mayo maaaring magsimula ang panahon ng tag-ulan.

Maaari rin aniyang makaranas ng malimit na thunderstorms o mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat tuwing hapon at gabi bagama’t magiging maalinsangan sa umaga.

Gayunman, sinabi ni Cruz na sa pagsapit pa ng Hunyo ay inaasahan nang bababa ang temperatura.

Kinumpirma naman ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) na isa hanggang dalawang bagyo ang posibleng mabuo ngayong buwan subalit hindi pa aniya opisyal na maidedeklara ang panahon ng tag-ulan.

Samantala, umulan ng yelo na kasinlaki ng butil ng mais sa bayan ng Wao, Lanao del Sur noong Martes ng hapon.

Ayon kay Bea Rose Salvador ng Wao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa tatlumpung minuto ang pag-ulan ng yelo na kasabay ng hampas ng malakas na hangin.