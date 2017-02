Pacquiao sinopla ng simbahan

Matapos mabatikos sa kanyang posisyon na kahit na si Jesus Christ ay naparusahan ng death penalty, tumiklop kahapon si Sen. Manny Pacquiao sa posisyon ng Simbahang Katolika na si Hesus ay inosente nang patawan ng parusang kamatayan.

“Opo, totoo ‘yan (na inosente si Jesus Christ). In fact, it happened that way para tayo ay may kaligtasan. Ang ibig ko lang sabihin, noon pa man ay may batas na ng parusang kamatayan ang government. Nagkataon lang na inosente si Jesus Christ,” pag-amin ni Pacquiao sa interview ng isang programa ng GMA-7.

Matatandaan na noong Enero, sa pagdepensa sa kanyang panukala sa pagbabalik ng parusang kamatayan ay binanggit pa niya sa isang ambush interview na nakapaloob sa Bible ang death penalty kung saan pati na si Jesus Christ ay nasampolan nito.

Sa isang forum naman nitong Lunes, sinabi ni Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) president at Lingayen-Dagupan Archbishop Socrates Villegas na si Hesus ay inosenteng biktima ng death penalty.

Binigyan-diin pa ni Villegas na walang ‘biblical foundation’ ang death penalty, bagkus ay kaya umano pumayag si Hesus na siya ay patawan ng parusang kamatayan ay para matigil na ang death penalty.

“When Jesus died on the cross, voluntarily accepting death, he accepted death so that there will be no longer more deaths. He made his death as the last one. So there will be no more deaths from injustice or oppression. Yet the dying and killings continue,” paliwanag ni Villegas.