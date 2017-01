Pacquiao-Horn clash kasado sa Australia

Nagkasundo na sina Top Rank CEO Bob Arum at mga kinatawan ni Jeff Horn para sa April 22 fight kay Manny Pacquiao.

Sinabi ni Arum sa ESPN.com noong Martes ng gabi, may agreement na para kay Pacquiao sa pagdedepensa nito ng WBO welterweight title laban kay Horn.

Pero, hindi pa pinal ang venue at maging ang tele­vision network na magpapalabas ng laban sa Estados Unidos.

Ang promoter ni Horn na Australian-based Duco Events ay nakipag-miting noong Lunes hanggang Martes kay Arum sa Top Rank Inc’s headquarters sa Las Vegas.

Ayon kay Arum, ang inilalaang venue para sa Pacquiao-Horn fight ay ang Suncorp Stadium sa Brisbane, Australia, na kayang mag-accommodate ng mahigit 50,000 fans.

Kaugnay nito, maghihintay pa si WBO/WBC ju­nior welterweight champion Terence Crawford hanggang sa huling bahagi ng 2017 para makasagupa si Pacquiao, ayon kay Arum.

Maraming boxing fans ang hindi sang-­ayon sa napiling kalaban ni Arum kay Pacquiao (sa katauhan ni Horn), dahil mas gusto nila si Crawford o kaya’y boksingerong mas maganda ang credentials.

Ayon kay Arum, si Horn ay bahagi ng ‘big piece’ ng umano’y four-fight puzzle.

Umaasa si Arum na mapapasabak si Pacquiao ng apat na beses ngayong 2017 bilang bahagi ng farewell tour – na bawat laban ay iu-auction sa highest bidder.

Ini-entertain din ni Arum ang posibilidad na gawin ang laban sa Dubai.





Bukod sa Dubai, gusto rin ni Arum na lumaban si Pacquiao sa Russia at Europe.

“We plan to have Manny fight four times this year – we have an offer in Russia in July, another offer in Europe for September and in the U.S. against (unbeaten two-belt junior-welterweight champion) Te­rence Crawford in November or December. That will be Manny’s last fight,” kuwento ni Arum sa Los Angeles Times.