Pabrika ng ‘peke’ sa Recto, ni-raid

Arestado sa isinaga­wang pagsalakay ng mga tauhan ng National Ca­pital Region-Criminal Investigation and Detection Group (NCR-CIDG) ang apat na kataong responsable sa pamemeke ng iba’t ibang uri ng dokumento sa may LRC ­Compound, Recto Avenue, Maynila.

Iniimbestigahan sa CIDG ang apat na suspek na ‘di muna binanggit ang mga pangalan.

Nakakumpiska rin ang mga awtoridad ng printers, computers, mga stamps na ginagamit sa pamemeke ng mga dokumento, maging ang nakitang video karera at fruit games machine na ­nakita sa lugar sa isinagawang raid pasado alas-dos ng hapon.

Nakakumpiska rin ang mga awtoridad ng mga gawa nang mga pekeng senior citizens card, permit to carry firearms ­license, PNP ID, medical at death certificate.

Ayon kay P/Supt. ­Belli Tamayo, head of ­CIDG National ­Capital Region, isinagawa ang raid ­matapos ­magreklamo ang US Embassy kay PNP ­Director ­General ­Ronald ­dela Rosa dahil maging ang ID ng mga miyembro ng US Armed ­Forces ay napepeke na rin.