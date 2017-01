P600B buwis natatapon sa palyadong BIR, BOC

By Tina Mendoza

Dahil sa kahinaan ng koleksyon ng Bureau of Internal Revenue (BIR) at Bureau of Customs (BOC) ay P600 bilyon ang nawawala sa dapat na revenue ng gobyerno.

Ayon kay Bayan Muna partylist Rep. Carlos Isagani Zarate, ang kahinaan na ito ng dalawang ahensya ang unang dapat na tugunan ng Duterte administration at hindi paghahanap ng mga papatawan ng tax gaya ng inirerekomenda na excise tax sa gasolina.

Batay sa datos ng Department of Finance (DOF) noong 2012 ay P400 bilyon ang hindi nakolektang buwis ng BIR habang P200 bilyon ang kulang na revenue ng BOC.

“Kung titignan natin ang mga datos ay sipag lang ng BOC at BIR ang kailangan at hindi dagdagan pa ang pasanin ng mga mahihirap,” pahayag ni Zarate.