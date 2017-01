P50M PARA KINA AGUIRRE, TULFO, IBA PA

Tumibay ang hinala ng ilang senador sa hearing kahapon na ang P50 milyong suhol ni Macau gambling tycoon Jack Lam ay para sana talaga sa ilang espisipikong personalidad.

Sa isinagawang imbestigasyon ng Senate blue ribbon committee, ipinahiwatig ni committee chairman Sen. Richard Gordon na ang P50 milyon ay para talaga kina dating Bureau of Immigration (BI) Associate Commissioners Atty. Al Argosino, Atty. Michael Robles at Justice Sec. Vitaliano Aguirre II, pawang mga fraternity brothers ng San Beda College of Law.

Subalit natunugan ito ni dating BI intelligence chief Charles Calima Jr. kung kaya’t kinuha nito ang P18 mil­yon, habang ang P2 mil­yon naman ay napunta sa naging agent ni Lam na si dating police officer Wally Sombero.

“Kukuha ka ng P48 million tapos hindi mo bibigyan ang boss?” paliwanag ni Gordon kung bakit kasama si Aguirre sa magiging hatian sana ng bribe money.

Samantala, tumutok naman si Sen. Leila de Lima sa mga insinuwasyon nina Argosino at Robles na tinangka silang i-blackmail nina Calima, Sombero at kolumnistang si Mon Tulfo para hindi madyaryo ang ginawang pangingikil kay Lam kapalit ng paglaya ng 600 undocumented Chinese workers na hinuli ng BI dahil ilegal na nagtatrabaho sa Fontana Resort and Casino sa Clark, Pampanga.

“There are insinuations coming from both former associate commissioners that General Calima, Sombero and yourself are trying to blackmail them in exchange for not proceeding with coming out with an exposé,” pukol ni De Lima kay Tulfo.

“You are a media person and you are known to be doing exposés and I supposed that was your intention that you are gonna expose the information that you got from both Mr. Sombero ang General Calima,” ayon pa sa senadora.

Ipinaliwanag naman ni Tulfo na noong unang tawag niya kay Calima bago mag-Disyembre 8, gusto lang niyang iberipika ang nakuhang impormasyon mula kay Sombero hinggil sa bribery. Noong tumawag naman siya kay Calima noong mismong Disyembre 8, wala siyang ideya na nilagay siya sa speaker phone para marinig nina Argosino, Robles at BI Commissioner Jaime Morente ang kanyang sasabihin.

“I have no idea,” depensa ni Tulfo.

Pero inamin ni Tulfo na sa ikalawang tawag niya kay Calima na pinaparinig nito kina Argosino, Robles at Morente ay sinabi niya na ie-expose niya sa dyaryo ang nangyaring kikilan.





Pakiramdam umano ni Robles sa naturang pag-uusap ay bina-blackmail sila ni Calima para iparinig ang mismong statement ni Tulfo na mayroon siyang hawak na video footage ng nangyaring abutan ng pera sa City of Dreams.