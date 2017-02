P2B NI PDU30: MERON O WALA?

Tweet on Twitter

Deretsong binitiwan kahapon ni Sen. Antonio Trillanes IV ang tanong kay Pangulong Rodrigo Duterte kung mayroon ba itong mahigit P2 bilyong bank accounts o wala dahil pinaninindigan pa rin niya ang akusasyon sa Pangulo.

Hamon pa nito sa popular na Philippine leader na oras na mapatunayan ng Pangulo na wala siyang ganitong pera sa mga bangko ay magbibitiw siya bilang halal na senador.

Dagdag pa nito na ‘utang’ ng Pangulo sa sambayanan, lalo na sa kanyang ‘die hard supporters’, na ilantad sa kanila ang katotohanan. Naniniwala ang senador na kung mali ang kanyang paratang ay tiyak na hindi lilipas ang minuto at agad-agad siyang binutata ng matapang na Chief Executive.

“Inuulit ko ang aking hamon na patunayan niya na mali ako na mayroon siyang mahigit dalawang bilyong piso sa kanyang bank accounts at ‘pag nailabas niya ito, ‘yung transaction history niya at ako ay mali, ako po ay magre-resign dito sa Senado,” giit ni Trillanes nang muling ungkatin kahapon ang umano’y P2 billion bank accounts ni Duterte na ibinunyag niya noong kainitan ng 2016 presidential campaign.

“Wala na akong mukhang ihaharap kung mali ako dito,” diin pa ng senador.

Malabong kumasa!

Naniniwala naman si Trillanes na hindi papatol si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang hamon.

“Alam ko na hindi niya ilalabas at hindi niya tatanggapin itong hamon ko dahil mapapatunayan lang na talagang siya ay isang corrupt na opisyal,” diin ng senador.

Ang P2 bilyon ay pumasok sa account ni Duterte mula taong 2006 hanggang 2015. Nagbigay pa ng dokumento ang staff ni Trillanes hinggil sa mga bank transactions ni Pangulong Duterte at ng kanyang mga anak.

Kabilang sa dokumento ang account ng mga anak ng Pangulo na sina Sarah na may P121 milyon; Paolo, P104 milyon; Sebastian, P143 milyon; ang common-law wife na si Cielito ‘Honeylet’ Avanceña, P188 milyon.

Isa sa nagbigay ng pera kay Duterte ay ang negosyanteng si Samuel Uy, may import-export business, na umaabot diumano sa halagang P118 milyon.