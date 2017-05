P25B pagkain, hatid ng Benham Rise

By JG Tumbado

Aabot sa P25 bilyong halaga ng suplay ng pagkain sa bansa ang maaaring malikha kung tuluy-tuloy na mapangangalagaan ang Philippine Rise o Benham Rise.

Kasabay nito, tiniyak ni Department of Agriculture Secretary Manny Piñol na may mga hakbang pang isinasakatuparan at pinag-aaralan ang kagawaran upang maprotektahan ang mga yaman sa Benham Rise.

Kamakailan ay naglunsad ng 3-day exploration ang Agriculture department at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa Benham Rise kung saan ay naglagay sila ng payaos o fish aggregating devices para ma-akit ang mga maliliit na isda na magsisilbing pagkain naman ng mga malalaking isda na naninirahan sa bahaging ito ng karagatan.

Inihahanda na DA ang plano para sa pagtatayo ng floating facility sa Benham Bank o ang pinakamababaw na bahagi ng Philippine Rise kabilang ang malaking cold storage facility, patrol station, weather observation station at ang daungan para sa mga mangingisda.