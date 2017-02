P1M multa sa ospital na hihingi ng deposito

Inaprubahan na sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang panukalang itaas sa P1 million ang multa sa mga ospital na hihingi muna ng deposito bago gamutin ang isang pasyente.

Walang tumutol nang isalang sa botohan ang pag-apruba sa House Bill 338 at 447 na itaas sa P1 million mula sa P100,00 ang multang ipinapataw sa mga ospital na hindi gagamot sa pasyente kung walang ibinibigay na deposito.

“The rising incidence of patients being refused emergency medical care must be stopped. With increased penalties, hospital administrators are forewarned or their licenses will be revoked,” ani Akbayan Rep. Tom Villarin, may-akda sa nasabing panukala.

Ayon sa mambabatas, responsibilidad ng mga ospital kasama na ang mga pribado na gumamot muna bago maningil ng bayad subalit marami umanong reklamo na kapag hindi nagdedeposito ang isang pasyente ay pinapalayas ang mga ito.