P1B medical assistance, hindi datung!

Nilinaw kahapon ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na walang pera kundi guarantee letter lamang ang ipagkakaloob ng gobyerno sa mga kababayang may sakit na may bitbit na reseta.

Matatandaang sa ilang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte ay paulit-ulit nitong ibinibida na naglaan ito ng isang bilyon para pagkalooban ng libreng gamot ng gobyerno ang mga kababayang may sakit basta’t mayroon lamang silang bitbit na reseta ng kakailanganing gamot.

“Iyong sa reseta ni President Duterte na ‘yung isang bilyon na idina-download niya sa ating departamento ay inaayos pa ho natin ‘yung guidelines. Nililinaw lang ho natin na hindi ho pera ang ibibigay ng department,” paliwanag ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Sec. Judy Taguiwalo sa ginanap na press briefing kahapon sa Malacañang.

Ang dapat aniyang gawin ng mga maysakit na kababayan ay dalhin ang reseta mula sa doktor na dapat valid.

“Bagong reseta, iva-validate ho natin iyan at bibigyan ho natin ng guarantee letter sa iba’t ibang mga botika. So hindi ho pera,” anang kalihim.

Ang mga usapin aniya hinggil sa nasabing isyu ay inaayos na ng DSWD.

“Ngayon, inaayos natin na may Memorandum of Understanding tayo sa malalaking ospital kasi doon ang pinakamarami eh. Sa NCR, itong Philippine General Hospital, sa San Fernando Pampanga, sa Cebu, Iloilo, at Davao,” dagdag ni Taguiwalo.

Ang nasabing programa ay inaasahang ipatutupad sa susunod na taon.