P15K sa pulis kada bulagta, kakalkalin

Nais ng isang senador na mabusisi ang report ng Amnesty International (AI) na binabayaran ang mga pulis para patayin ang mga drug suspect sa halagang P5,000 hanggang P15,000.

Sa pagharap nito sa Kapihan sa Senado, sinabi ni Sen. Francis ‘Chiz’ Escudero na binabalangkas na niya ang resolusyon upang pormal na maimbes­tigahan ang report ng AI.

“Dapat alamin kung may basehan nga ba o wala dahil dumudungis ito sa imahe ng ating bansa sa daigdig,” diin ni Escudero.

Sinabi pa ng senador na kailangang magpaliwanag dito si Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa dahil madudungisan ang nakaraang kampanya laban sa ilegal na droga ng PNP.

“Dalawa ang pakay namin dito, una para mapatunayan kung totoo ‘yung alegasyon ng AI at ‘yung study ng AI. At pangalawa, mabigyan ng pagkakataon ‘yung PNP na harapin ang AI,” diin pa ng senador.

Sa inilabas na report ng AI, itinuring nila na “crimes against humanity” ang war on drugs ng administrasyong Duterte matapos madiskubre nila sa dalawang buwan na field research, testimonya ng 110-katao at dokumentasyon ng 33 drug-related killings na ang mga pulis ay: pumapatay ng mga walang kalaban-laban na drug suspect, nagtatanim ng ebidensiya, binabayaran sa pagbulagta ng drug suspect.

Matatandaan na nagsagawa ng imbestigasyon ang Senate committee on justice and human rights sa extrajudicial killings (EJKs) sa bansa subalit sa inilabas na committee report ni Sen. Richard Gordon, wala silang nakitang pruweba na ito’y state-sponsored.

Pero hindi lang si Escudero ang interesadong upuan at imbestigahan ang katotohanan sa likod ng AI report dahil ma­ging ang mga oposisyong kongresista sa Kamara ay desididong masilip ang detalye ng report.

Ayon kay Liberal Party (LP) Cong. Teddy Brawner Baguilat ng Ifugao, hindi dapat ipagwalang-bahala ng Kongreso ang report ng AI dahil kinukumpirma nito ang matagal na nilang hinala na ang mga PNP mismo dahil malaking epekto ito sa bansa sa international community.

“The AI report validates our assertion that the tactics and strategies of this administration on the drug war are faulty. They are premised on disregard for the rule of law, due process and human rights. And this has led to police corruption and state-sponsored or condoned killing,” ani Baguilat.