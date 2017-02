P100M ANG HINIHINGI!

Hindi P50 milyon kundi P100 milyon ang diumano’y hinihingi ni da­ting Bureau of Immigration (BI) deputy commissioner Al Argosino bilang “goodwill” kapalit ng pagpapalaya sa mahigit 1,000 arestadong Chinese workers na nagtatrabaho sa casino hotel sa Pampanga na pag-aari ni Chinese gambling tycoon Jack Lam.

Ito ang isiniwalat kahapon ni dating police officer Wenceslao ‘Wally’ Sombero sa unang pagharap nito sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee kaugnay sa bribery scandal sa BI.

Si Sombero ang tumayong middleman ni Lam ngunit ilang beses nitong itinanggi noon ang nasabing ‘titulo’ na ibinibigay sa kanya.

Ayon kay Sombero, hinirit diumano ni Argosino ang naturang halaga matapos ang kanilang pagpupulong sa hotel noong Nobyembre 16 sa Taguig City, kasama si Lam at da­lawang interpreters nitong sina Alex Yu at Norman Ng, gayundin si Justice Sec. Vitaliano Aguirre II.

Nilinaw ni Sombero, siya mismo ang nag-ayos ng naturang meeting para pag-usapan ang ukol sa pagpapalaya sa 800 Chinese workers mula sa nahuling 1,316 dahil sila’y may mga working visas.

Ipinaalam umano niya sa interpreters ni Lam ang ukol sa hinihinging “goodwill” demand ni Argosino.

Ayaw naman umanong mag-abono ni Lam kung kaya’t tumawag ito sa China at pumayag naman umano sa hinihinging P100 milyon.

“Ayaw niya mag-abono. It’s too much for him. So he called people from China and they agreed on P100 million and it’s a business decision from them,” ayon kay Sombero.

“Ang arrangement ni Alex at kinomit (commit) ni Mr. Argosino for the amount of P100 million with the initial amount of P50 million, lalabas ‘yung Chinese workers,” ayon pa kay Sombero.

Samantala, ayaw gamitin ni Sombero ang salitang “extortion” at “bribery” kundi “payoff”.





“I’d like to make of record that what happened in City of Dreams between 11 o’clock ng gabi ng Nov. 26 up to 6:30 in the morning of Nov 27 (sa City of Dreams). Wala pong nangyaring extortion or bribery for the record Mr. Chair,” giit pa ni Sombero.