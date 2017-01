Overworked ang mga titser! — solon

By Tina Mendoza

Hindi natatapos sa paaralan ang trabaho ng isang guro at dahil sila ang isa sa mga sektor na maituturing na overworked, ipinanukala sa Kamara na gawin na lamang half day ang trabaho ng mga guro.

Sa inihaing House Bill 3570 ni Edukasyon Rep. Salvador Belaro Jr., nais nito na bigyan naman ng pagkakataon ang mga guro na makapag-recharge lalo at hindi umano biro ang mahabang oras na nakatayo, nagsasalita at pagkatapos magklase ay gumagawa pa ng lesson plan hanggang sa bahay.

Kung ang mga guro umano ay may sapat na pahinga ay mas magiging epektibo ito sa classroom at mas magiging masigasig sa pagtuturo sa mga estudyante kumpara naman sa guro na lubhang pagod dahil na rin sa araw-araw na pagpasok ng maaga at pagtuturo.