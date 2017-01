Muling bumalandra sa international news website ang Pilipinas at si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagkakataong ito, inilalarawan na ‘out of control’ na ang inilunsad na giyera ng Pangulo laban sa illegal drugs.

Sa ulat ng The Guardian, pinuna nito ang walang pakundangang paglipol ng Duterte administration sa maliliit na user at peddler ng illegal drugs at ibinunyag ang diumano’y nakakagawian nang pag-iimbento ng impormasyon o facts ng gobyerno para lamang mapaniwala ang tao na napakalaki na ng problema ng tinaguriang ‘salot ng lipunan’.

“Duterte has a nasty habit of playing fast and loose with the facts. In a bid to give credence to his drug war, his team exaggerates and invents data. For example, Duterte inflated the estimated number of drug users in the country, stating that there are currently 4 million users – with as many as 10 million projected by 2020. Yet the country’s own drug authorities contend that the number of users of hard drugs is much lower,” anang bahagi ng ulat ng The Guardian, isang United Kingdom-based online news organization.

Ipinunto ng ulat na marami namang bansa ang sumusuporta sa pagsugpo sa illegal drugs dahil kinikilala naman talaga ito na ‘salot ng lipunan’ pero sa katatapos na major United Nations (UN) summit on drug policy noong nakaraang taon, halos lahat ng bansa ay nagsulong ng balansyado at makataong solusyon sa problema.

“Many member states argued forcefully for a more balanced and humane approach. But there’s one anti-drug crusader who refuses to face the facts. For the past six months Rodrigo Duterte, president of the Philippines has waged one of the world’s most vicious counter-narcotics campaigns,” ayon pa sa ulat.

Patunay umano ito sa datos ng Philippine National Police (PNP) na aabot na sa mahigit sa 6,000 katao ang napapatay simula noong manungkulan si Duterte noong Hulyo 1, 2016.

Pero hindi lamang sa international community kumakabig ng pagkondena ang ‘madugong war on drugs’ ni Pangulong Duterte dahil patuloy na dumarami ang religious at civil society groups na nagsama-sama upang ipanawagan sa pamahalaan na itigil na ang walang humpay na pagpatay.

Sa Kamara, dalawang mambabatas ang sumang-ayon sa ulat ng The Guardian na ‘out of control’ na ang war on drugs ni Pangulong Duterte.

“In describing the war on drugs as ‘out of control’, the Guardian hit it right in the head,” komento ni Akbayan partylist Rep. Tom Villarin.

Sa hiwalay na pana­yam, sinabi rin ni Magdalo partylist Rep. Gary Alejano na, “Kung ti­tingnan mo talaga, out of control na. Pinapatay ng vigilantes 4,000 na, hindi mo makontrol ‘yun. Kung talagang walang hand ang gobyerno d’yan sa mga vigilantes, eh out of control na talaga ‘yan kasi hindi n’yo nahuhuli ‘yung mga pumapatay. Ibig sabihin n’yan wala kayong kontrol.”