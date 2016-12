‘Oust Duterte’ plot, pasok na sa House probe

Isang congressional inquiry ang isusulong ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara sa Ene­ro upang imbestigahan ang una nang lumabas na report na may rekomendasyon umano si dating US Ambassador to the Philippines sa State Department na mapatalsik sa puwesto si Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa isang panayam sa radyo kay Alvarez, sinabi nito na kung sakaling tunay ang lumutang na balita ay dapat lamang na imbestigahan ito para malaman ang sinasabing puno’t dulo ng report.

Kinonek pa ni Alvarez ang oposisyon sa destab plot matapos nitong punahin na napapadalas umano ang pagbiyahe ng ilan sa Amerika.

Bagama’t hindi direktang pinangalanan ni Alvarez kung sino sa oposisyon ang kanyang tinutukoy ay nagbigay ito ng clue na ang isa ay nasa Amerika kahit pa binabagyo ang probinsya na patukoy kay Vice President Leni Robredo.

Mula sa Malacañang, sinabi ni presidential spokesman Ernesto Abella na, “…the US State Department had already denied participation in a supposed plot to unseat the President.”