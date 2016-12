OUT OF ORDER: Wrong timing si VP Leni

Nang manalasa ang bagyong Nina sa Camarines Sur na lalawigan ni Vice President Leni Robredo, wala sa Pilipinas ang Pangalawang Pangulo dahil uma­lis patungong Estados Unidos noong Disyembre 23 para dumalo sa isang family reunion.

Wala naman talagang kaso kung nasa US si VP Leni Rob­redo dahil tradisyon na naman nating mga Pilipino ang magkaroon ng mga reunion at salu-salo tuwing panahon ng Kapaskuhan dahil walang trabaho ang mga tao at walang pasok sa mga eskwelahan ang mga bata.

Kaya nga nang tumama ang bagyo sa Camarines Sur ay natural lang na wala doon si VP Leni at hindi nakatulong ang mga pinagsasabi ng kanyang spokesman na si Georgina Hernandez na kahit nasa US ay abala si Gng. Robredo sa pagkokoordina ng kanyang mga supporters para magpadala ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Nina.

Sabi nga ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), sapat ang kanilang mga suplay ng lohistika para matugunan ang pangangailangan ng mahigit 300,000 na­ting kababayan na nagsilikas mula sa kanilang mga tahanan.

Nakalimutan siguro ng spokesman ni VP Leni na wala na sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang amo at tungkulin ng gobyerno — at hindi ng Office of the Vice President — na tulungan ang mga nasalanta ng bagyo.

Sa maikling pananalita, wrong timing o mali sa tiyempo ang biyahe ni VP Leni sa Estados Unidos dahil bago pa man siya umalis ay inianunsiyo na ng PAGASA (Phi­lippine Astronomical Geophysical and Astronomical Services Administration) na may paparating na super typhoon na papasok sa Philippine Area of Responsibility (PAR) sa araw ng Pasko.

Kunsabagay, madalas na wrong timing din ang mga ginagawang desisyon ni VP Leni gaya ng kanyang pagbibitiw bilang chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC) na ibinigay sa kanyang puwesto ni President Rody bilang miyembro ng gabinete.

Matatandaang sinabihan lang si VP Leni ni Cabinet Secretary Leoncio Evasco, Jr. na huwag nang dumalo sa mga cabinet meeting ayon na rin sa tagubilin ni Pangulong Duterte. Ang pangunahing dahilan ay ang pagkontra ng Bise Presidente sa ilang mga polisiya ng administrasyon gaya ng paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani (LNMB).

Hindi naman lihim ang pagiging salungat ng posisyon ni VP Robredo kay Pangulong Duterte sa Marcos burial sa LNMB at sa extrajudicial killings (EJKs) na nakapaloob sa campaign against illegal drugs.

Hindi rin naman inaalis kay VP Leni ang HUDCC pero nakinig siya sa kanyang mga adviser at kinailangang magbitiw siya sa HUDCC bilang chairman dahil hindi na siya pinapadalo sa mga cabinet meeting. Sa pananaw ko, wrong timing ang kanyang desisyon na magbitiw sa HUDCC.





Kung talaga kasing mali at labag sa kanyang prinsipyo ang Marcos burial sa LNMB at mga nagaganap na EJKs, antimano sana ay nagbitiw sa gabinete si VP Leni at sa gayon ay naging bayani pa siya sa mata ng taumbayan. Kinaila­ngan pa na sabihan si VP Robredo na hindi na siya pinadadalo ni Pangulong Duterte sa cabinet meetings tuwing Lunes bago siya magbitiw sa kanyang HUDCC chairmanship at pagiging cabinet member.

Pwedeng isisi sa mga maling desisyon ni VP Leni ang paglagapak ng 12 puntos sa kanyang net satisfaction ra­ting ayon na rin sa pinakahuling survey ng Social Wea­ther Station (SWS).

Panahon na siguro para tanggalin ni VP Leni ang kanyang mga palpak na adviser at kailangan na niyang makinig sa tunay boses ng masa dahil ito ang magtitiyak na nasa tiyempo ang kanyang mga desisyon.