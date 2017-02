OUT OF ORDER: All-out war laban sa NPA

Matapos ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tigil-­usapan sa kapayapaan, agad na tumalima rito ang Department of National Defense (DND) at Armed Forces of the Philippines (AFP) na ngayo’y nakahanda sa isang all-out war laban sa Communist Party of the Philippines (CPP) at armadong hukbo nito na New ­People’s Army (NPA).

Hindi si Pangulong Duterte ang unang nagdeklara ng all-out war ­laban sa mga rebeldeng NPA.

Noong Marso 1987, sa harap ng graduating class ng Philippine Military Academy ay idineklara rin ng noo’y Pangulong Corazon Aquino ang all-out war laban sa CPP-NPA matapos umatras ang National Democratic Front (NDF) bunsod ng Mendiola massacre noong Enero 22, 1987.

All-out war din laban sa CPP-NPA ang plano ni Pangulong Joseph Estrada matapos ang matagumpay na kampanya­ ng AFP laban sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) sa Mindanao noong Hunyo 2000 pero hindi ito natuloy dahil sa Edsa 2 noong Enero 2001.

Sa darating na Marso 29 ay 48-taon na ang armadong ­rebolusyon na isinusulong ng CPP na ayon sa political ­strategy na “protracted people’s war” at military strategy na “surrounding­ the cities from the countrysides”.

Ang naturang istratehiya na nakasaad sa akdang Philippine­ Society and Revolution na isinulat ni Amado Guerrero (nom de guerre ni CPP founding chairman Jose Maria Sison) ay ­batay sa umiiral na kondisyon sa bansa at halaw sa mga aral ng nabigong rebolusyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) (1930) at ng armadong grupo nito na Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (HMB).

Kinailangan lang ng apat na taon ng AFP sa ilalim ni ­Defense Secretary Ramon Magsaysay para talunin ang PKP-HMB mula 1950 hanggang 1953 kung saan naging epektibo­ ang mga Battalion­ Combat Teams (BCT) para magapi ang m­ga armadong komunista at neutralisasyon ng mga matataas na lider ng PKP-HMB.

Kumpara sa HMB, napatunayan na ng NPA na mas mahirap itong talunin ng AFP dahil nananatiling yunit gerilya ang kalakhan ng puwersa ng NPA na mahirap habulin ng mga militar lalo na’t kaya nilang lumubog sa mga barangay na kanilang mga base.

Noong maagang bahagi ng dekada 90 ay natukso rin ang mga lider ng CPP-NPA na pabilisin ang takbo ng digmang bayan sa pamamagitan ng polisiya ng bertikalisasyon ng mga NPA units sa mga magkakanugnog na probinsiya.

Nagresulta ito sa pagkaroon ng mga batalyon sa NPA na ­puwedeng magsagawa ng malakihang taktikal na opensiba laban sa malalaking target. Pero ito rin ang naging sanhi ng paghina ng NPA dahil napabayaan ang gawaing masa sa mga barangay at nagkonsentra ang mga armado at kadre nito sa pagpapalakas-militar.





Malaking hamon para sa kasalukuyang liderato ng DND-AFP kung anong istratehiya ang kanilang gagamitin sa kanilang all-out war laban sa NPA na bagama’t wala pang 6,000 ang puwersa ay nananatiling latag sa halos 90 porsyento­ ng mga lalawigan sa bansa.

Kung tukoy na ng AFP ang mga baseng masa ng NPA, kailangan namang maramdaman ng mga mahihirap na kababaya­n natin dito ang serbisyo at malasakit ng administrasyong Duterte at ito ay sa pamamagitan ng mga programang pangkalusugan, edukasyon at pangkabuhayan.

Hindi puwedeng aspetong militar lang ang all-out war ng gobyerno ni Duterte. Kailangan ding makuha ng pamahalaan ang puso at isipan ng mga masang nasa impluwensiya ng CPP-NPA at magagawa lang ito kung maisasakatuparan sa kanilang mga barangay ang campaign promises ni President Rody.