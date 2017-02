OUT OF ORDER: Sinusuwerte si Secretary Aguirre

Kahit ilang beses malasin sa Department of Justice (DOJ) ay suwerte pa ring maituturing si Secretary Vitaliano Aguirre dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya inaalis sa puwesto ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

Una sa kamalasan ni Aguirre ay ang pakikipagkita niya sa online gaming tycoon na si Jack Lam at ang pagtanggap ng P50 million na suhol ng kanyang mga fraternity brothers sa Bureau of Immigration (BI) na sina associate commissioners Al Argosino at Mike Robles.

Sentro ng iskandalo sa BI si retired Senior Supt. Wally Sombero na sinasabing consultant ng DOJ sa online gaming kung kaya ilang beses na itong nakapagbigay ng lecture sa mga opisyal ng Immigration kasama sina Argosino at Robles.

Dahil sa P50 million ay nasibak na sa puwesto sina Argosino at Robles at maging si BI intelligence chief Charles Calima ay sinibak ni Aguirre dahil sa pakikipagsabwatan umano kay Immigration chief Jaime Morente para isai­lalim sa counter-intelligence operation ang dalawang associate commissioners.

Nitong nakaraang linggo ay dalawang iskandalo na naman ang sumabog sa mukha ni Aguirre at ito ay ang nabun­yag na VIP treatment sa walong high-profile detainees ng New Bilibid Prison (NBP) na tumestigo laban kay dating Justice Secretary at ngayo’y Senador Leila de Lima.

Mula nang tumestigo sila sa House of Representatives laban kay De Lima, ang walong high-profile inmates ay ­nakadetine sa Armed Forces of the Philippines (AFP) Custodial and Detention Center na nasa loob ng compound ng Intelligence Service of the AFP (ISAFP) pero ang nagbabantay sa mga ito ay ang mga guwardiya ng Bureau of Corrections (BuCor) na nasa ilalim ng DOJ.

Magli-limang buwan na rin sa ISAFP compound ang mga high-profile inmates pero nito lang nakaraang linggo nabunyag ang VIP treatment sa mga ito at muling nadawit si Aguirre dahil sa kanyang confidential memo na nagbigay ng kaluwagan sa mga testigo laban kay De Lima.

Kabilang sa mga ibinigay na pribilehiyo ang paggamit ng electronic gadgets, smart television sets, air conditioning units, internet at cellular phones na ipinagbabawal sa mga preso.

Todo-tanggi si Aguirre na may confidential memo siyang pinirmahan pero kinumpirma naman ng AFP ang VIP treatment at dahil dito ay sinibak ng BuCor ang 21 guwardiya na naka-assign sa walong high-profile inmates.

Galit na galit din si Aguirre kay BuCor Legal Office chief Alvin Herrera Lim na sinasabing siyang nag-leak sa media ng December 9, 2016 memo na nagbunyag sa mga espesyal na pribilehiyo sa mga testigo laban kay De Lima.





Nabunyag naman sa pagpapatuloy ng Senate inquiry sa P50 million Immigration bribery scandal ang paglabas ng bansa ni Wally Sombero sa kabila ng pagkakaroon ng immig­ration and lookout bulletin order (ILBO) laban sa retiradong pulis.

Bago umalis si Sombero ay sumulat pa ang kanyang abogado kay Aguirre na nagpapaalam na pupuntang ­Canada ang kanyang kliyente para magpagamot. Nakaalis si Sombero noong Enero 17 pero suwerte na naman ni Aguirre at hindi siya nagisa ni Blue Ribbon Committee chairman ­Richard Gordon.

Ni hindi pinagpaliwanag si Aguirre kung bakit siya sinulatan ng abogado ni Sombero at kung ano ang naging tugon niya rito at nakaalis ng bansa ang pangunahing testigo sa bribery scandal sa kabila ng ILBO.

Walang duda na napaka-suwerte ni Aguirre dahil kung nagkataong siya ang DOJ secretary sa panahon ng mga nagdaang pangulo ay tiyak na nasibak na ito sa puwesto at ­me­ron pang kasong kriminal. Ang tanong na nga lang ay kung hanggang saan ang suwerte ni Secretary Aguirre.