OUT OF ORDER: Panibagong bomba laban kay Pangulong Duterte

Tinotoo ni Senador Antonio Trillanes IV ang kanyang pasa­bog laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at ito ay sa pamamagitan ng ‘public confession’ ni retired SPO4 Arthur Lascanas na umamin na bahagi siya ng Davao Death Squad noong mayor pa ng Davao City ang Pangulo.

Una nang humarap si Lascanas sa Senate committee on justice and human rights matapos idawit siya ng dati ring miyembro ng DDS na si Edgar Matobato na iprinisintang whistleblower laban kay Duterte ni Senador Leila de Lima nang siya pa ang chairman ng nasabing komite.

Puro pagtanggi ang ginawa noon ni Lascanas sa mga akusasyon ni Matobato pero apat na buwan pagkatapos ng kanyang pagharap sa Senado ay iba na ang kanyang tono ay base sa kanyang ‘public confession’ sa isang press conference sa Senado ay maituturing na panibagong bomba ang mga ito laban kay Duterte.

Inamin ni Lascanas na siya ang nagpasimula ng DDS at si Mayor Duterte umano ang nag-uutos kung sino ang mga na­giging target ng DDS. At sa pagpatay na ginagawa ng DDS at nagbibigay ng pabuya ang alkalde nang mula P20,000 hanggang P50,000 bawat ulo.

“Sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang mayor ng Davao City ay nag-umpisa na po kami ng tinatawag na salvaging ng mga tao. Ito po ay mga suspek na gumagawa ng krimen sa Davao, about illegal drugs…

Ang trabaho namin ay pumapatay ng mga kriminal tulad ng drug pusher, rapist, snatcher. Ganyan ang pinapatay namin araw-araw,” saad niya. pahayag ni Lascanas habang katabi niya ang mga abogado ng Free Legal Assistance Group (FLAG).

Si Matobato ang unang nagsabi na si Lascanas ang lider ng DDS at kilalang malapit kay Mayor Duterte at sinasabi pa ngang kanang kamay niya ito.

“Si Arthur Lascañas, para itong general, maski colonel nauutusan niya sa Davao City. Ito ang pinaka-powerful na pulis sa Davao,” paliwanag ni Matobato sa Senate hearing noong Setyembre 15, 2016.

Kahapon ay kinumpirma ni Lascanas ang ilang mga paha­yag ni Matobato hinggil sa operasyon ng DDS. Pero mas ma­lakas ang pasabog ni Lascanas dahil inamin niya na siya ang inutusan ni Duterte para patayin ang radio broadcaster na si Jun Pala na araw-araw bumabanat sa alkalde.

Inamin din ni Lascanas na kabahagi siya sa pagdukot sa isang isang drug suspect na kasama ang kanyang buong pamil­ya kabilang ang buntis na asawa at pitong taong anak na lalaki. Naging saksi rin siya sa pagpatay sa buong pamilya at ang paglibing sa kanilang mga bangkay.





Pero ang pinamalaking pasabog ni Lascanas ay ang kanyang pag-amin na siya mismo ang nag-utos na patayin ang kanyang dalawang kapatid dahil sa sobrang loyalty niya kay Mayor Duterte at kampanya nito laban sa kriminalidad at ilegal na droga.

“Isa ako sa instrument sa pagkamatay ng dalawa kong ka­patid – si Cecilio at si Fernando.

Tanggap ko po kung ano mangyari sa akin. Dahil sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko ito. Sarili kong dalawang kapatid pinapatay ko,” ang maluha-luhang ibinunyag ni Lascanas.

Mabigat ang mga binitawang salita kahapon ni Lascanas at hindi biro ang pag-amin na siya mismo ang nagpapatay sa kanyang dalawang kapatid lalu pa kung may mga pamilya rin ito at may mga anak na kanyang mga pamangkin.

Hindi ko lang alam kung ano ang nakikitang end-game dito ni Senador Trillanes at FLAG lawyers na sina Arno Sanidad, Jose Manuel Diokno at Alexander Padilla dahil may presidential immunity si Duterte hanggang Hunyo 30, 2022 at hindi naman impeachable offense ang mga sinasabi ni Lascanas dahil naganap ito noong hindi pa pangulo si Duterte.

Puwera na lang kung may mas malalim na agenda si Trillanes gaya ng ginawa nila noong 2003 sa dating Oakwood Hotel sa Glorietta sa Makati City. Ano nga kaya?