OUT OF ORDER: ‘Oust Gloria’ noon; ‘Oust Duterte’ naman ngayon

“Lenileaks” ang tawag sa pali­tan ng mga email messages sa pagitan ng mga kilalang personalidad na nananawagan ng pag-alis sa puwesto kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pagpayag na mailibing ang dating pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani.

Kabilang sa “Lenileaks” ang billionaire-philanthropist na si ­Loida Nicolas-Lewis, ang kanyang­ kapatid na si Imelda Nicolas na dating chairperson ng Commission on Filipinos Overseas at ang abogadong si Ted Laguatan na kila­lang immigration lawyer sa Estado­s Unidos.

Kung hindi man na-hack ang mga email accounts nina Lewis, Nicolas at Laguatan, ang mas malamang na nangyari kung bakit kumalat ang kanilang mga email messages ay nai-forward ito sa kampo ng mga pro-Duterte ng isa o ilan sa mga napadalhan ng nasabing email messages.

Hindi naman direktang nanawagan ng pagpapabagsak sa administrasyong Duterte ang nilalaman ng “Lenileaks” pero mababasa roon ang diskusyon sa pagpapakilos ng mga pari, madre at mga student councils ng Ateneo at La Salle para ­tutulan ang paglilibing kay Marcos sa LNMB.

Kabilang sa kanilang panawagan ang resignation ni Pangulong Duterte at paglaban sa planong pag-alis sa puwesto kay Vice President Leni Robredo sa pamamagitan ng paborableng desisyon sa protestang inihain ni Senador Bongbong Marcos sa Korte Suprema.

Masasabing mga “armchair plotters” sina Lewis, Nicolas at Laguatan dahil sa pagkakaalam ko ay naka-base ang mga ito sa Estados Unidos at sumasagap lang ng balita sa Pilipinas sa pamamagitan ng email messages at mga online news sources.

Ibig sabihin, bahagi ng demokrasya ang mga ganitong klase ng diskusyon na pribado ang katangian dahil sa anyo ng mga email messages pero dahil nga nai-leak na sa social ­media at nag-viral ay naging bagahe na ito ng public domain puwera na lang kung magsasampa ng demanda ang tatlong ­nasasangkot sa “Lenileaks”.

Pero hindi ito ipinagwawalang-bahala ng Malacañang at isa si National Security Adviser Hermogenes Esperon Jr. sa gustong magpaimbestiga sa nilalalaman ng “Lenileaks”. ­Natural lang na maging alerto si Esperon dahil sa kanyang ­karanasan sa mga “destabilization” sa ilalim ng adminis­trasyon ni Gng. Gloria Macapagal-Arroyo.

Pebrero 24, 2006 ang pinakaseryosong coup plot laban sa Arroyo administration kung saan kabilang sa mga military units na namobilisa sa coup plot ang Scout Rangers ni Brig. Gen. Danny Lim at Philippine Marines sa ilalim ng pamumuno­ ni Maj. Gen. Miranda.

Isa si Gen. Lim sa kumausap at nakakumbinsi kay noo’y AFP chief of staff Gen. Generoso Senga na sumali sa “Oust Gloria plot” pero agad na kinontra ito nina Gen. Esperon na AFP deputy chief for operations at Army commanding General­ Tolentino.





Sa madaling salita, “nipped in the bud” ang coup plot kay Gng. Arroyo at agad na na-confined to barracks si Gen. Lim at pati ang Marines ay hindi nakakilos matapos ma-relieved si Gen. Miranda at wala nang nagawa ang mga anti-GMA officers gaya nina Col. Ariel Querubin at Lt. Col. Alexander Balutan na appointed ni Duterte sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Kabilang naman si Gen. Esperon sa mga AFP officers na nag-plot ng EDSA 2 na nagpabagsak kay Pangulong Joseph Estrada noong Enero 21, 2001. Kaya natural lang na mabahala ang kasalukuyang national security adviser sa mga ikinikilos ng grupong anti-Duterte dahil sa kanyang karanasan sa magkabilang-bakod.

Alam ni Esperon kung papaano magpatalsik ng president­e sa katauhan ni President Erap. Alam din niya kung papaano magtanggol sa pinapabagsak na gobyerno ni GMA. “Oust GMA” noon ang napigilan ni Esperon. “Oust Duterte” naman ngayon ang kanyang dapat mahadlangan.