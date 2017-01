OUT OF ORDER: Nadidiin si SPO3 Ricky Sta. Isabel

Napanood ko sa TV ang live coverage kahapon ng Senate ­inquiry sa kidnapping at ­pagpatay sa Korean businessman na si Jee Ick-Joo at masasabi kong nabaon sa naturang pagdinig ang pangu­nahing suspek na si SPO3 Ricky Sta. Isabel ng Anti-Illegal Drugs Group (AIDG) ng Philippine ­National Police (PNP).

Sa kabila ng kanyang pagkakaila na kasama siya sa ­pagdukot kay Jee, sinabi kahapon ng kasambahay na si Marissa Dawis Morquicho na kasama si Sta. Isabel sa pumasok sa bahay ng Koreano at kumuha ng mga alahas at iba pang ­personal items na nagkakahalaga P540,000 ayon sa asawa ng biktima na si Choi Kyung-jin.

Niliwanag ni Morquicho sa Senate committee on public order and illegal drugs na nakilala niya si Sta. Isabel nang ­mapanood na niya itong nagsasalita sa TV at noon niya ­naalala ang itsura at boses nito.

Iprinisinta rin kahapon sa komite ni Senador ­Panfilo ­Lacson ang mga ebidensiya na nagdidiiin kay Sta. Isabel ­kabilang ang ginamit na Toyota Hi-Lux na na-trace sa ­kanyang asawang si Jinky; ang mga testimonya ng mga testigo na ­nakakita kay Sta. Isabel na ilang beses nagpabalik-balik si Sta. Isabel sa subdivision kung saan nakatira ang biktima at ang kuha ng CCTV camera na nagtuturo kay Sta. Isabel na ­siyang nagwi-withdraw sa ATM sa Greenhills, San Juan gamit ang card ni Jee.

Ipinakita naman ng PNP-Criminal Investigation and ­Detection Group (CIDG) ang statement of assets, liabilities and net worth (SALN) ni Sta. Isabel at nakita doon na noon 2015 ay P14 million ang net worth ni Sta. Isabel samantalang noon 2014 ay umabot ito sa P20 million.

Kabilang sa properties ni Sta. Isabel ang apat na house and lot sa Bagombong, Caloocan City at Cubao, Quezon City, ­tatlong modelong sasakyan at isang Kawasaki motor bike. Hindi pa kasama rito ang kanyang bank deposits na kinukuha pa lang records ng CIDG.

Ang isang pang nagdiin kay Sta. Isabel ang pagiging ­malapit niya kay retired policeman Gerardo Santiago na may-ari ng Gream Funeral Homes kung saan dinala ni Sta. Isabel ang bangkay ni Jee noong gabi ng Oktubre 18 na siyang petsa rin ng pagdukot sa biktima sa Angeles City.

Kasama ni Sta. Isabel si Santiago sa Northern Police ­District (NPD) hanggang 2007 kung kailan nagretiro si Santiago sa PNP. Naging chairman ng Barangay 165 si Santiago kung saan naroon ang kanyang punerarya at kalapit na crematorium kung saan sinunog ang bangkay ni Jee.

Umalis si Santiago papuntang Vancouver, Canada noong January 11 matapos unang malathala sa Philippine ­Daily ­Inquirer ang nangyaring pagdukot kay Jee base salaysay ng kanyang asawa. Ayon kay Caloocan City Mayor Oscar ­Malapitan, naghain ng leave of absence sa kanyang opisina si Santiago nang mula January 10 hangang February 10.

Hindi pa tumestigo kahapon sina SPO4 Roy Villegas at PO2 Christopher Baldovino na nagtuturo rin kay Sta. Isabel na siyang nanguna sa pagdukot kay Jee at pagpatay dito sa pamamagitan ng pag-garote sa loob ng isang sasakyan na nakapa­rada malapit sa AIDG headquarters sa loob ng Camp Crame.





Ang malaking tanong nga nina Villegas at Baldovino ay kung sariling diskarte ba ito ni Sta. Isabel o kumukuha talaga siya ng instruction mula sa kanyang direct superior na si Supt. Rafael Dumlao. Abangan ang susunod na hearing.