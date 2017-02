OUT OF ORDER: Mga buwitreng pulis sa Pampanga

Bago pa man nalantad sa media ang tungkol sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jee Ick-joo at ang pag-tokhang sa tatlo pang mga Koreano sa Angeles City, mayroon nang mga katulad na kaso sa Pampanga na kinasangkutan ng mga tiwali ring pulis sa Pampanga.

Ang tinutukoy ko ay ang isi­nagawang raid ng Pampanga ­Anti-Illegal Drugs-­Special Ope­rations Task Group (PAID-SOTG) noong Nobyembre 29, 2013 sa Narra St., Woodbrige Subdivision, Lakeshore, Mexico, Pampanga kung saan nakasamsam sila ng ilang kilo ng shabu pero imbes na ideklarang ebidensiya ay muling ibinenta at pinagkaperahan ng mga pulis ng PAID-SOTG.

Base sa isinagawagg imbestigasyon noon ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG), lumitaw na umabot sa P182 million ang halaga ng shabu na nakumpiska mula sa naarestong 30-anyos na Chinese national na si Ding Wenkun at isang Roel Luage Cabag.

Hindi idineklara ng PAID-SOTG ang mga nakuhang shabu sa dalawang maleta at hindi rin sinabi na nahuli nila si Wenkun at Cabag. Sa halip, naging kidnap-for-ransom ang nangyari dahil hiningan nila ng pera si Wenkun kapalit ng kanyang paglaya.

Kabilang sa mga sinampahan ng drug charges ng PNP-CIDG sina Supt. Rodney Louie Baloyo IV, dating hepe ng Pampanga Provincial Police Office-Intelligence Branch; Senior Inspector Joven De Guzman Jr., dating hepe ng PAID-SOTG at ang 11 miyembro ng PAID-SOTG na sina Senior Police Officers Jules Lacap Maniago, Donald Castro Roque, Ronald Bayas Santos, Rommel Munoz Vital, Alcindor Manguduyos Tinio, Dante Mercado Dizon at Eligio Dayos Valeroso; PO3 Dindo Singian Dizon, Gilbert Angeles De Vera at Romeo Encarnacion Guerrero Jr.; at PO2 Anthony Loleng Lacsamana at Jerome Capati Bugarin.

Isinailalim din sa 90-day preventive suspension ang mga nabanggit na pulis at dahil dito ay sinibak din sa puwesto ang noo’y Pampanga Police Director Senior Supt. Oscar Albayalde na ngayo’y hepe ng National Capital Region Police Office (NCRPO) na may ranggong police director.

Ayon sa noo’y hepe ng Regional Office 3 na si Chief Supt. Raul Petrasanta, sinibak sa puwesto si Albayalde dahil sa “command responsibility” na base naman sa kanyang kabi­guan sa paggawa ng “corrective action at his level despite the chance given to him to do so”. Umabot lamang sa 10-buwan ang pagiging Pampanga police director ni Albayalde.

Ang kaso laban sa PAID-SOTG ay umusbong naman sa pagkakaaresto ng PNP-CIDG kay Chief Inspector Bienvenido Reydado na dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit-Pampanga at anim na civilian agents na sangkot sa extortion sa mga Chinese drug suspects at pag-recycle o mu­ling pagbebenta ng mga nasasamsam na shabu.

Ni-raid ng CIDG ang safe house ni Reydado sa ­Bulacan na nagresulta sa kumpiskasyon ng P2 milyong piso na hinihinalang galing sa pag-recycle ng shabu at matataas na ­kalibreng baril.

Lumitaw din sa imbestigasyon ng CIDG na ang anim na pekeng ahente na nahuli ay pawang recruit ni Reydado at ang mga ito ay may mga criminal records kaya madali niyang nagamit sa illegal drug operations.





Ang malaking katanungan lang ay kung ano ang kinahinatnan ng mga kasong isinampa sa grupo ni Chief Insp. Reydado at sa grupo nina Supt. Baloyo IV at PAID-SOTG chief Senior Insp. De Guzman?

Hindi kaya nakabalik na muli sa PNP ang mga sinampahan ng kaso ng CIDG kung kaya nangyari ang mga pag-tokhang sa mga apat na Koreano sa Angeles City, Pampanga kabilang na ang pagdukot at pagpatay kay Jee Ick-joo?

Walang duda na naglipana ang mga buwitreng pulis sa Pampanga at hindi kakayanin ng mga push-up, push-up lang ang pagdidisiplina sa mga ito. Sabi nga ng yumaong Fernando Poe Jr., “Pinuno na nila ang salop, dapat na silang kalusin.”