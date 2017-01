OUT OF ORDER: Martial Law kontra droga

Muling nagbabala si ­Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magdadalawang-isip na magdeklara ng Batas Militar sakaling ­lumala ang problema sa iligal na droga na prayoridad ng Philippine ­National Police (PNP) na masawata sa ­susunod na anim na buwan.

Matatandaang ipinangako ni Duterte noong 2016 presidential campaign na kaya niyang ­tuldukan ang lumalalalang problema sa ­droga sa loob ng anim na buwan ng maigting na kampanya laban dito.

Pero ilang buwan pa lang siya sa Malacañang ay inamin ng ­Pangulo na hindi niya inakalang sobrang grabe na pala ang problema sa iligal na droga at pati ilang mga gobernador, mayor, barangay chairman at mga ­miyembro ng PNP ay sangkot sa multi-bilyong pisong ­halaga ng iligal na gawain.

Ilang ulit na ring naglabas ng “narco list” si Pangulong Duterte kabilang ang ilang mga miyembro ng hudikatura pero ilan lang sa mga nakalistang sangkot sa iligal na droga ang ­nasampahan ng kaso kundi man napatay ng mga elemento ng PNP.

Malinaw ang konteksto ng pahayag ni Duterte sa Martial Law na kanyang idedeklara sakaling lumala pa ang problema sa iligal na droga. Ang tanong na nga lang: ano ba talaga ang estado ng kampanya ng PNP laban sa mga sindikato ng droga?

Kung dami ng bilang ng mga drug surrenderees at mga ­napapatay na drug pusher ng PNP, masasabing nagtata­gumpay ang kampanya ng pamahalaan sa iligal na droga.

Pero kung sa kabila nito ay patuloy pa rin ang manupak­tura ng shabu sa mga laboratoryo gaya ng nasakote ng ­National Bureau of Investigation (NBI) sa San Juan noong Disyembre,­ masasabing hindi pa talaga napupuruhan ng PNP ang ugat ng problema sa droga na walang iba kundi ang patuloy na ­operasyon ng mga shabu chemist na nakakaalam kung papa­ano ­gumawa ng iligal na droga.

Sa kasaysayan ng iligal na droga, sa bansang ­Colombia ­unang naging national security problem dahil na rin sa pamamayagpag ni Pablo Escobar na siyang nagpasimula ng narco-­politics o ang pagggamit ng drug money sa pagpapanalo ng mga pulitiko at narco-terrorism o ang paggamit ng mga ­sicario (hit men) para patayin ang mga kalaban ni Escobar sa ­gobyerno man o sa loob mismo ng industriya ng droga.

Naging kalaban din ng Estados Unidos si Escobar at mga kasamahan ni Escobar na drug lord sa Medellin dahil sa ­ma­laking volume ng cocaine na regular na pinapadala sa US sa Miami, Florida at sa New York.

Si Cesar Gaviria ang pangulo ng Colombia noong kala­kasan ni Pablo Escobar bilang lider ng Medellin drug cartel at sa kabila­ ng sobrang lala ng problema sa cocaine ay hindi siya nagdeklara ng Martial Law para sawatain ang operasyon ng mga cartel.





‘Yun nga lang, hinayaan ni Gaviria ang aktibong partisipasyon sa kanyang drug campaign ang United States Drug Enforcement Agency (USDEA) at any elite na Delta Force ng US Army na ­tumulong para manutralisa si Escobar at mga tauhan nito.

Matapos mapatay si Escobar noong Disyembre 1993, nati­gil ang operasyon ng Medellin drug cartel at kasunod nito ay ang pagnutralisa naman sa kalaban ni Escobar na Cali drug cartel.

Ang ibig sabihin lang nito ay puwedeng ­magtagumpay ang drug campaign ng Duterte administration nang hindi gumagamit ng Martial Law. Ang tanong na nga lang ay kung hihingi ba ng tulong ang gobyerno sa kanyang mga alyadong bansa gaya ng Estados Unidos gaya ng ginawa ng bansang Colombia laban kay Pablo Escobar.