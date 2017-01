OUT OF ORDER: Malaking iskandalo sa PNP-AIDG

By Raymond Burgos

Nakakagimbal ang ­lumabas na balita na sa loob ng Camp ­Crame mismo pinatay ang South ­Korean businessman na si Jee ­Ick-Joo noong gabi ng Oktubre 18 na siya ring araw na dinukot siya sa Angeles City kasama ang ­kanyang kasambahay na si Marisa Morquicho.

Mga miyembro ng Anti-Illegal Drug Group (AIDG) ng Philippine National Police (PNP) ang nada­dawit sa pagdukot at pagpatay kay Jee Ick-Joo partikular ang Special Investigation and Operations Unit (SIOU) na pinamumunuan ni Supt. Rafael Dumlao III.

Si Dumlao ang itinuturong mastermind ni SPO3 Ricky Sta. Isabel na miyembro ng AIDG-SIOU na unang napa­­ba­litang sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Korean national na base naman sa naging salaysay ng dalawa pang miyembro ng AIDG na sina SPO4 Roy Villegas at PO2 Christopher ­Baldovino.

Kung paniniwalaan nga ang salaysay ni SPO4 Villegas, si SPO3 Sta. Isabel umano ang pumatay kay Jee Ick-Joo sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya sa loob mismo ng kotse na nakaparada sa AIDG headquarters sa Camp Crame na malapit sa Public Information Office.

Pero sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN News kay Sta. Isabel, itinanggi nito ang mga paratang sa kanya nina ­Villegas at Baldovino at sinabing siya ang ginagawang ‘fall guy’ ng tunay na mastermind na si Supt. Dumlao na isa ring abogado.

Ayon kay Sta. Isabel, inutusan pa siya ni Dumlao na pata­yin ang kasambahay ng Koreano na si Marisa Morquicho pero hindi niya ito ginawa. “Nagulat nga ako may dala silang tao– ‘yung grupo ni Atty. Dumlao, ‘di ko kilala ‘yung ibang kasama niya– sabi nila dalhin mo ‘tong babae, itapon mo. Pata­yin mo, ikaw na bahala diyan kasi kami na bahala dito sa isa,” ani Sta. Isabel.

Imbes na sundin ang utos ni Dumlao, ibinaba ni Sta. ­Isabel si Morquicho sa Balete Drive sa Quezon City dahil na rin sa pakiusap ng anak nito na huwag patayin ang kanyang ina. Sinabihan na lang niya si Morquicho na huwag munang ­umuwi ng kanilang bahay para palabasing patay na nga siya.

Pagbalik ni Sta. Isabel sa Camp Crame, nakita na niya ang bangkay ni Jee sa loob ng isang kotse na nakaparada sa PNP-AIDG headquarters. Ang utos sa kanya ni Dumlao ay tumulong sa pagdispatsa ng bangkay hanggang sa cremation nito.

“Ginuide ko lang sila kasi kakilala ko ‘yung may-ari ng punerarya. P30,000 ‘yung binigay sa akin ni Dumlao para ­maipa-cremate, mabayaran,” paliwanag ni Sta. Isabel. ­Pinaninindigan naman ni Senior Supt. Glenn Dumlao ng PNP-Anti Kidnapping Group na ­sangkot sa pagdukot at pagpatay kay Jee si Sta. ­Isabel at pati nga ang asawa nitong si Jinky Sta. ­Isabel ay may kinalaman dito base sa mga nakalap nilang ebidensiya.

Kung totoo man ang sinasabi ni Sta. Isabel o nagsisinu­ngaling siya, ebidensiya pa rin ang magiging basehan ng mga government ­prosecutors na siyang magsasampa ng kaso sa hukuman.





Pero walang duda na malaking iskandalo ito hindi lang sa PNP-AIDG kundi kay PNP Director General Ronald dela Rosa na ngayon nga ay pinagbibitiw na ni Speaker Pantaleon Alvarez dahil sa pagpatay kay Jee sa loob mismo ng Camp Crame.

Lumilitaw kasi na hindi takot sa Chief, PNP ang mga iskalawag na pulis na naka-assign mismo sa AIDG na siyang na­ngungunang unit ng PNP sa paglaban sa mga sindikato ng iligal na droga. Ang malaking tanong ay kung magre-resign si Gen. Dela Rosa dahil sa naturang iskandalo. Abangan…