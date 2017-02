OUT OF ORDER: Karma o biktima ng pulitika?

//translate language//end translate language

Para sa mga pulitikong kinasuhan at ipinakulong ni Senadora­ Leila de Lima noong siya pa ang justice secretary sa ilalim ng administrasyong Aquino, karma ang napipintong pag-aresto at pagkulong kay De Lima sa tatlong drug cases na isinampa sa kanya ng Department of Justice.

Pero para kay De Lima, biktima siya ng pulitika at benggansa ng gobyerno ni Pangulong ­Rodrigo Duterte dahil matagal na niyang pinaimbestigahan ang mga umano’y extra judicial killings sa Davao City noong mayor­ pa lamang si Duterte.

Chairman ng Commission on Human Rights si De Lima nang una niyang pinaimbestigahan ang mga “killing fields” sa Davao City pero naging negatibo ang resulta ng imbestigasyon at walang anumang kasong naisampa kay Mayor Duterte.

Senador na si De Lima nang muli niyang pinaimbestigahan ang mga EJK sa Davao City na para sa kanya ay siyang naging template ng mga naganap na EJK noong kainitan ng kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga.

At kung kinakatakutan si De Lima bilang kalihim ng DOJ sa ilalim ni Pangulong Aquino, ngayon naman ay siya ang nahaharap sa tatlong kaso ng paglabag sa Sections 5 and 28 ng Dangerous Drugs Act.

Pinagbabawal sa Section 5 ang “sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution and transportation of illegal drugs”, samantalang ang Section 28 ay nagbibigay­ ng maximum penalties sa government officials na mapapatunayang guilty sa naturang ilegal na gawain.

Bukod kay De Lima, kabilang din sa mga kinasuhan ng DOJ sa Muntinlupa Regional Trial Court (RTC) sina former­ Bureau of Corrections chief Franklin Jesus Bucayu, ­former Bucor officer-in-charge Rafael Ragos, dating staff ni ­Bucayu na si Wilfredo Elli, inmate Jaybee Sebastian, dating driver ni De Lima na si Ronnie Dayan, dating security aide ni De Lima na si Joenel Sanchez at pamangkin ni De Lima na si Jad de Vera.

Inaasahan ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II na malala­basan ng arrest warrant si De Lima ngayong linggong ito dahil na rin sa testimonya ng limang inmate ng New Bilibid Prison na gagamiting “state witness”.

Ito ay sina Herbert Colanggo, Engelbert Durano, Vicente Sy, Jojo Baligad, at Peter Co na kasalukyang nakadetine sa Armed Forces of the Philippines Custodial Center sa Camp Aguinaldo.

Ang problema nga lang sa paggamit bilang state witness sa limang NBP inmates ay obligadong ilaglag ng gobyerno­ ang drug cases ng mga ito kapalit ng kanilang pagtestigo kay De Lima.





Kabilang din sa ex-deal sa limang NBP inmates ang VIP treatment sa loob ng Camp Aguinaldo gaya ng pagbibigay ­laya sa paggamit ng mga mobile phones at iba pang electronic­ gadget gaya ng laptop at tablets na kinumpirma ng AFP matapos lumabas sa media ang tungkol dito.

Depende na nga lang sa bigat ng ebidensiya laban kay De Lima kung siya ay tuluyang makukulong sa bisa ng ­arrest warrant at kung maninindigan ang Muntinlupa RTC na hindi­ bibigyan ng piyansa ang senador.

Siguradong nagbubunyi ang kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa masamang karma ni De Lima na minsan na ring nagsampa ng kaso laban kay GMA sa ­Pasay City RTC na hindi rin nagbigay ng piyansa.

Sabi nga ni dating Pangulong Erap Estrada, weather-weather lang kung ikaw ay masasampahan ng kaso at makukulong.

Sa kaso ni De Lima, tapos na ang weather ni PNoy at weather na ngayon ni Digong na ginalit nang husto ni De Lima dahil sa kanyang mga alegasyon ng EJK.

Karma ba o biktima ng pulitika si De Lima? Bahala na sigu­ro ang masang Pilipino na humusga kung ano ang mas angkop na itawag sa dinaranas ngayon ng dating kalihim ng DOJ.