OUT OF ORDER: Giyera laban sa mga kleriko

Muling umatake si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilang mga pari at obispo ng Simbahang Romana Katolika base na rin sa kanyang mga nabasa sa aklat na ‘Altar of Secrets: Sex, Money and Politics in the Philippine Catholic Church’ na isinulat ng namayapang peryodista na si Aries Rufo.

Ginawa ni Duterte ang panibagong atake sa mga kleriko ng Simbahang Katoliko sa harap ng mga pamilya at kamag-anak ng 44 na commando ng Philippine National Police-Special Action Force (PNP-SAF) na napaslang ng mga rebeldeng Moro sa Barangay Tucanalipao, Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25, 2015.

Partikular na binanatan ni Duterte ang tinawag niyang kaipokrituhan ng ilang mga obispo na tinutuligsa ang kampanya ng kanyang gobyerno laban sa iligal na droga habang nilalabag nila ang kanilang ‘vow of chastity’ sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga karelasyon at mga anak sa kanilang mga naging karelasyon.

Sinita rin ni Duterte ang pagtanggap ng mga Pajero at iba pang sport utility vehicle (SUV) ng ilang mga miyembro ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) sa utos na rin ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

Pinangalanan ni Duterte si Bishop Teodoro Bacani na inakusahan niyang nagkaroon ng dalawang asawa gaya niya.

Naglabas na ng denial si Bacani at sinabing kung walang immunity from suit si Duterte ay sinampahan niya na ito ng kasong libelo. “I do not have even one wife. I hope anyone who says I have two will produce even one. Poor guys who can only use lies versus truth,” ani Bacani.

Nagbitiw bilang bishop emeritus ng Novaliches si Bacani noong 2003 matapos akusahan ng sexual harassment ng kanyang personal secretary. Tinanggap ni Pope John Paul II ang kanyang pagbibitiw.

Kabilang si Bacani sa mga tumutuligsa sa drug war ng administrasyong Duterte na nagresulta na sa pagkamatay ng mahigit 7,000 drug suspects kabilang ang ilang mga mistaken identity at mga death under investigation (DUI) dahil wala pang nahuhuling suspek sa mga ito.

Si Duterte pa lang ang Pangulo ng Pilipinas na lantarang nagdeklara ng giyera laban sa CBCP at kung tutuusin ay may basehan ang kanyang kritisismo sa ilang miyembro ng mga kleriko at siya mismo ay naging biktima ng pangmomolestiya ng isang paring Heswita nang nag-aaral pa siya sa Ateneo de Davao.

May basehan sa kasaysayan ang ‘hypocrisy’ ng Simbahang Katolika na makikita sa ginawa nitong pagtatakip sa mga kaso ng mga obispo at mga pari na nangmomolestiya ng kanilang mga sakristan at mga seminarista o yaong mga nag-aaral ng pagpapari ay dumanas din ng pang-aabusong sekswal sa kanilang mga pari.





Ilang dekada rin ang dumaan at pilit na iniingatan ang sikreto at kinailangan ng isang Pope Francis para malantad ang pang-aabusong sekswal ng mga pari sa kanilang mga sakristan at mga seminarista.

Si retired Archbishop Oscar Cruz ang nagsabing 2,000 taon na ang Simbahang Romana Katolika at marami na ang nagtangkang sumira dito pero hindi nagtagumpay at hanggang ngayon ay mahigit 1 bilyong Katoliko pa rin sa buong mundo ang naniniwala sa mga aral ng Simbahan.

Iniisip din siguro ni Archbishop Cruz na anim na taon lang ang itatagal ng Pangulong Duterte at pagkatapos ng kanyang termino ay tuloy pa rin ang pagsulong ng Simbahang Romana Katolika gaya ng nangyari sa nakaraang 2,000 taon.