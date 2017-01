OUT OF ORDER: Bakit hindi takot kay Bato ang mga scawalags sa PNP

Ang ginawang pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Jee Ick-Joo ng mga miyembro ng ­Anti-Illegal Drugs Group (AIDG) ng ­Philippine National Police (PNP) ay ­hindi ­lamang malaking ­iskandalo sa PNP kundi isang indikasyon din na ­hindi natatakot ang mga police scalawags kay Director-General Ronald ‘Bato’ dela Rosa.

Ang kawalan ng takot kay ­General Bato ng mga scalawags sa AIDG ay makikita mismo sa pagpatay sa Koreano sa loob ­mismo ng Camp Crame pinatay ang biktima sa loob ng nakaparadang ­kotse sa tabi ng building ng Police ­Community Relations Group.

At kung meron puwedeng magpayo kay Bato na linisin ang kanyang bakurang sa mga police scalawags, ito ay walang iba kundi si Senador Panfilo Lacson na naging hepe rin ng PNP noong panahon ni President-Mayor Joseph Estrada.

Kilala si Lacson na kalaban ng mga scalawags hindi lamang sa PNP kundi maging sa Armed Forces kung kaya maraming galit sa kanya noong commander pa lang siya ng Task Force Habagat ng Presidential Anti-Crime Commission.

Suportado siya noon ni PACC Chairman and Vice Presi­dent Estrada kung kaya marami siyang napakulong na mga opisyal ng PNP at AFP na sangkot sa kidnap for ransom kabilang na si Senior Supt. Reynaldo Berroya na na-convict sa kidnapping sa Taiwanese na si Jack Chou.

Nang maging PNP chief si Lacson, mga kotong cops ang kanyang unang pinahuli at pinakulong at kasunod nito ang ­no-take policy sa mga gambling lords at ang mga opisyal na hindi tumalima rito ay kanyang tinanggal sa puwesto at sinampahan ng kasong administratibo at kriminal.

Sa pananaw ni Lacson, sinamantala ng mga scalawag sa PNP ang kampanya sa iligal na droga para pumatay ng walang habas kabilang na ang mga taga-benta ng recycled drugs para hindi sila maituro sakaling mahuli ang mga ito ng mga anti-drug operatives.

Sa kaso ni Albuera Mayor Rolando Espinosa, malinaw na rubout ang resulta ng imbestigasyon ng Senado at maging ng National Bureau of Investigation (NBI) pero malakas ang loob ng mga opisyal ng PNP na responsable rito dahil sa pahayag ng suporta sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Pero lumabas din sa Senate inquiry na ang pagkaka­puwesto ni Supt. Marvin Marcos bilang regional officer ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa ­Region 8 ay hindi kagustuhan ni General Bato at kahit may order na tong i-relieve si Marcos ay may kumausap sa kanya na ibalik ito sa puwesto.

Kaya nga marahil hindi takot sa PNP chief ang mga ­scalawag sa AIDG dahil madali para sa kanila ang gumawa ng ­kuwento na sangkot sa droga ang mga katulad ni Jee Ick-Joo at kung magkakaroon nga ng patayan ay madali rin na gawan nila ito ng senaryo.





Mukhang nakalimutan nga ni Gen. Bato dela Rosa ang pag­lilinis ng kanyang bakuran dahil pag-upo pa lang niya ang nakatuon agad ang kanyang atensyon sa kampanya sa iligal na droga na lingid sa kanyang kaalaman ay puwedeng magamit ng mga police scalawags para makagawa ng pera gaya ng nangyari sa kaso ng Koreanong si Jee Ick-Joo.