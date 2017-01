OUT OF ORDER: Bagong mukha ng kidnapping

By Raymond Burgos

May bagong mukha ngayon­ ang kidnap-for-ransom at ‘yan ay sa anyo ng “tokhang” o ang pagpunta­ ng mga kagawad ng ­Philippine ­National Police (PNP) sa mga bahay ng pinaghihinalaang drug pusher at drug user.

Maganda ang layunin ng “tokhang” na epektibong ginamit­ sa lungsod ng Davao ni PNP ­Director-General Ronald Dela Rosa noong panahong chief of ­police pa siya ng siyudad ni Mayor­ Rodrigo Duterte na ngayo’y ­pangulo na ng Pilipinas.

‘Yun nga lang, puwede ring abusuhin ng mga pulis ang “tokhang” na sa ilang pagkakataon ay nagreresulta sa pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan at sa kaso ng South Korean national na si Jee Ick-joo, nagamit ang “tokhang” para makakubra ng ransom sa kanyang pamilya.

Dinukot ang 53-anyos na si Jee noong Oktubre 18, 2016 at ang mga pangunahing suspek dito ay kinabibilangan ni SPO3 Ricky Sta. Isabel at dalawa pang pulis na pawang ­miyembro ng Anti-Illegal Drugs Group (AIDG). Naka-restrictive custody­ na rin sa Camp Crame si Supt. Rafael Dumlao na siyang team leader ni Sta. Isabel sa AIDG.

Ang kasambahay ng biktima na si Marisa Dawis na kasamang dinukot pero pinalaya rin ang positibong nagturo kay Sta. Isabel na isa sa mga kidnapper.

Sinasabing isang Korean national ang nagsilbing tipster sa mga pulis na dumukot kay Jee Ick-joo at alam nitong kakaretiro lang ng biktima mula sa Hanjin at malaking halaga ng pera ang nakuha nitong retirement pay.

Nakakuha na ang grupo ni SPO3 Sta. Isabel ng 5 milyong­ piso mula sa asawa ng biktima na si Kyoi Chung-jin pero sa kabila ng pagbabayad ng ransom ay hindi pa rin pinalaya si Jee Ick-joo at sa halip ay humingi pa ng karagdagang P4.5 million.

Nang wala nang maibigay ang asawa ng biktima ay sinabihan siya sa telepono na “game over” na ang ibig sabihin ay hindi na niya makikita ang biktima.

Mga agent ng National Bureau of Investigation (NBI) ang nakapagkumpirma na patay na si Jee Ick-joo at sa katunaya­n ay dinala ang bangkay nito noon ding araw nang siya ay madukot­ sa isang punerarya sa Gream Funeral Services sa Bagbaguin, Caloocan City.

Limang empleyado ng punerarya ang nagkumpirma na ang nasa larawan na si Jee Ick-joo ang dinala sa kanilang pune­rarya at sa halagang P30,000 ay kanilang inembalsamo at pagkatapos ay dinala sa St. Nathanielz Crematorium sa La Loma, Quezon City.





Walang duda na malinis ang pagkakagawa ng pagdukot at pagpatay kay Jee Ick-joo pero ang problema ng mga gumawa nito ay ang sobrang ganid nila sa pera dahil sa kabila ng pagpatay nila sa biktima ay gusto pang pagkakitaan ito ng pera.

Malaking dagok ito sa PNP partikular sa kampanya nito ­laban sa iligal na droga kung kaya naghain ng resolusyon si Senador Panfilo Lacson ng Senate Resolution No. 265 na naglalayong alamin ang ugat ng “tokhang for ransom” gaya ng nangyari kay Jee Ick-joo.

Kaya nga lalong lumalakas ang panawagan sa muling pagbabalik ng death penalty dahil sa ganitong uri ng mga karumal-­dumal na krimen na mismong mga opisyal ng PNP ang may kagagawan.

Panahon na para may masampulan ng death penalty ang mga iskalawag na pulis nang sa gayon ay hindi na dumami ang kanilang hanay.