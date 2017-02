OUT OF ORDER: Ano kaya ang ex-deal kay Janet Lim-Napoles?

Suportado ng Malacañang ang desisyon ni Solicitor-General­ Jose Calida na hingin sa Court of ­Appeals ang pagpapa­walang-sala kay pork barrel queen Janet Lim-Napoles na una nang sinentensyahan­ ng Makati Regional­ Trial Court sa serious ­illegal detention case na isinampa ng kanyang dating empleyado na si Benhur Luy.

Ito ay kung paniniwalaan ang pahayag ni chief presidential ­legal counsel Salvadaor Panelo na pinag-aralan na ni SolGen Calida ang kaso ni Napoles at naniniwala­ itong walang sapat na ebidensiya sa guilty verdict na iginawad ng Makati RTC.

“Our position is since the OSG is the office that studied the case and if the office recommended the acquittal of the ­accused then we have to abide by its decision, unless if independent entities can show us that the decision is contrary to evidence and contrary to the record of the case. But I doubt if it’s contrary,” pahayag ni Panelo sa media.

Hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong ex-deal ng ­administrasyong Duterte kay Napoles pero sa bibig na rin ni Panelo nanggaling na puwedeng gamitin ang pork barrel queen sa mga isasampa pang kaso hinggil sa pork barrel scam na kinasangkutan ng maraming mambabatas.

Ang malaking tanong nga ay kung meron pa bang ibubun­yag si Napoles na hindi niya nasabi sa Senate hearing partikular ang posibleng pagdawit kina dating Agriculture Secretary Proceso Alcala at dating Budget Secretary Butch Abad.

Nasa ilalim ng Department of Agriculture ang ahensyan­g nadawit sa pork barrel scam kagaya ng National Agri-Business­ Corporation (Nabcor) kung saan nasampahan ng kaso ang ilang mga opisyal nito kasama na ang head of agency na si Dennis Cunanan.

Napabalita rin na sa ilalim ni Alcala ay patuloy na ­nakakakuha ng mga project si Napoles pero dahil malapit ang ­dating kalihim ng agrikultura kay Pangulong Noynoy Aquino ay hindi ito nasama sa mga pork barrel cases.

Itinuturo naman ni Napoles si Abad na siyang nagturo sa kanya kung papaano mabilis na makapagpalabas ng pondo mula sa Department of Budget and Management na galing sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) ng mga senador at kongresista.

Ayon pa kay Panelo, puwedeng maging state witness si Napoles laban sa mga matataas na opisyal ng administrasyong Aquino na hindi pa nakakasuhan sa pork barrel scam basta hindi si Napoles ang “most guilty”.

Abogado ni Napoles sa kanyang PDAF cases si Atty. ­Stephen David samantalang ang asawa nitong si Atty. Lanie Cui-David ang humawak ng kanyang mga tax evasion cases­ kabilang na ang mga kaso ng kanyang mga anak na sina Jo Christine and James Christopher.





Na-appoint ng Malacañang si Cui-David bilang deputy commissioner at the Bureau of Internal Revenue (BIR) kung kaya nagbitiw na ito bilang tax lawyer ni Napoles.

Ito ang nakikitang “connect” ngayon ni Napoles sa ­Palasyo partikular sa Office of the Solicitor-General na siya ngayong nagpupursige para mapawalang-sala si Napoles sa Court of Appeals. Mahigit tatlong taon na ring nakukulong sa Wo­men’s Correctional si Napoles dahil sa kasong serious illegal detention na minadali ng Makati RTC dahil sa matinding public opinion laban kay Napoles at ang pagtutok mismo rito ng gobyernong Aquino.

Kung mayroon mang bagong rebelasyon si Napoles laban sa mga dating gabinete ni Aquino ay makabubuting tumestigo siya laban sa mga ito. At kung may ex-deal man si Napoles sa Malacañang ay makabubuti ring ihayag na ito ng Palasyo habang maaga para maiwasan ang mga intriga at ispekulasyon.