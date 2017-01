OUT OF ORDER: Alliance of Filipino Martial Arts

Noong nakaraang Huwebes, Enero 12, ay idinaos ang kauna-unahang Arnis Congress na dinaluhan ng hindi bababa sa 250 Filipino Martial Arts (FMA) practitioners na nagmula sa mahigit 100 FMA organizations sa buong bansa.

Si Senador Juan Miguel Zubiri ang nag-inisyatiba sa pinakamalaking pagtitipon ng mga arnisador at mga FMA grandmasters sa Philippine Red Cross Multi-Purpose Hall sa Mandaluyong City.

“This gathering is the biggest gathering in our history and in my experience as an arnisador since 1986. Grandmasters of major styles of arnis all over the country from Luzon, Visayas and Mindanao are here and screaming in one voice that we would be united,” pahayag ni Zubiri sa media.

Kilalang arnisador si Zubiri at siya ang may-akda ng Republic Act 9850 o Arnis Law na nagdedeklara sa Arnis bilang national martial art at national sport ng Pilipinas.

Sa kanyang mensahe sa 1st Arnis Congress, ikinalungkot ni Zubiri na mas kilala pa ang Arnis sa mga bansa sa Europa at Estados Unidos at mas mabilis dumami ang mga banyagang arnisador na rumerespeto at kumikilala sa arnis bilang Filipino Martial Art.

Pahayag pa ni Zubiri: “Many of our international organizations present here have their respective international headquarters in America and Germany. Why is it that Arnis is more popular there unlike in our own country?”

Tama ang obserbasyong ito ni Zubiri at ito rin ang matagal nang problemang bumabagabag sa mga lokal na FMA organizations. Malakas lang ang Arnis sa mga high school at mga unibersidad kung saan bahagi ng Physical Education subject ang Filipino Martial Arts. Pero pagka-graduate ng mga istudyanteng-arnisador at nakapagtrabaho na ay nawawalan na sila ng oras para sa FMA.

Mas marami pa ngang mga banyagang arnisador ang nagpupunta rito sa Pilipinas para mag-aral ng FMA sa mga kilalang grandmaster ng iba’t ibang istilo ng Arnis gaya ng Modern Arnis, Tres Puntas, Balintawak, Doce Pares, Kalis Ilustrisimo, Cincoteros at Lightning Scientific.

Kung merong mang mag nagtatagal sa FMA na mga local practitioners ay yaong mga may background na sa ibang martial arts gaya ng Aikido, Judo at Karate at nag-aaral sila ng Arnis sa paniwalang bilang mga Pilipino ay dapat alam din nila ang Filipino Martial Arts.

Malaking bagay ang nasimulan ni Senador Zubiri para pag-isahin ang mga FMA organizations sa isang alyansa na tatawaging Alliance of Filipino Martial Arts. Ang AFMA ay pamumunuan ni Zubiri bilang taga-pangulo at Philippine Sports Commission Chairman William Ramirez bilang chairman.





Sa ilalim ng Arnis Law, ang PSC ang itinatalagang lead agency para sa pagtatayo ng isang national unified organization for Arnis gaya ng AFMA na nasa proseso na ng pagrerehistro sa Securities and Exchange Commission (SEC).

Nagpahayag na si Chairman Ramirez ng financial support ng PSC para sa AFMA para matiyak na ito ay lalawak at lalakas ayon na rin sa itinatadhana ng batas. Maganda naman ang naging tugon dito ni Senador Zubiri: “We don’t ask any budget from PSC. As a matter of fact, we have sponsors for this but we welcome the move of the Chairman to help financially but I promised and told him earlier that we will make sure that every centavo will be liquidated if ­ever we will be needing their help.”

Pero ang pinakamagandang sinabi ni Zubiri ay ang pagtitiyak na ang AFMA ay magiging “inclusive, democratic and consultative” na ang pinapaboran ng mga FMA organizations na matagal nang naghahangad ng pagkakaisa sa kanilang hanay.

Ang tanong na nga lang ay kung mapapasunod ng PSC ang national sport association na Arnis Philippines na dapat sana ay siyang nag-inisyatiba noon pa ng pagkakaroon ng pagkakaisa sa hanay ng lahat ng Arnisador ano mang organisasyon at istilo ang kinabibilangan ng mga ito.

“We will not scrap or discriminate any organizations. As a matter of fact, we are extending our hands of support and welcome the group of Raymond Velayo so that they may join us in this organization. Let us work together because this is an alliance of FMA. This is not just one organization but an alliance of all FMA,” pagtatapos ni Zubiri.