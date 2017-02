OneForLeila inilunsad ng supporters

Lumantad kahapon ang grupong #OneForLeila movement para tumayo sa likod ni Sen. Leila de Lima matapos itong kasuhan.

Kabilang sa mga nagbigay ng solidong suporta at katiyakang hindi nila iiwanan si De Lima sa nasimulang laban kontra extrajudicial killings (EJK) at corruption sa gobyernong Duterte na nabuking sa P50 milyong Bureau of Immigration (BI) extortion scandal ay ang Akbayan, Akbayan Youth, FAITH, Edsa 30 Pagkakaisa, The Silent Majority, Aksyon Kabataan, #Everywoman and Lambda Rho Sigma, Alitaptap, QC United, PPVR-Marikina, at PPVR-Mandaluyong.

Naniniwala ang mga grupo na isang pulitikal na panggigipit ang mga ikinakaso laban sa senador na dating kalihim ng Department of Justice (DOJ).

Malinaw umanong napupuruhan ni De Lima ang gobyernong Duterte sa isinusulong nitong krusada sa Senado laban sa kaliwa’t kanang bulagtaan na isinasakay diumano sa ‘war on drugs’, gayundin ang pinakahuli nitong pag-atake sa katiwalian sa gobyerno kung saan nasasalang sa pagdinig ng Senado si DOJ Sec. Vitaliano Aguirre II na siyang nag-imbestiga at ngayon ay nagkakaso sa senadora.

Isa rin sa pinanga­ngambahan ngayon ng #OneForLeila ay ang kaligtasan ng senadora oras na arestuhin ito at ikalaboso kahit pa ilang ulit na siguruhin ni Sec. Aguirre ang kaligtasan nito.

Kung mangyayari ang pinakamasamang senaryo na dakpin at ikulong nga si De Lima, “Makakasi­guro kayo na sasabayan especially ng mga kababaihan si Senator De Lima mula sa pag-aresto sa kanya hanggang sa pagvi-vi­gil,” ani Karina David ng #Eve­ryWoman.