Ombudsman naghahabol kay JocJoc

Naghahabol ang Office of the Special Prosecutors (OSP) ng Office of the Ombudsman sa kaso ni dating Agriculture Undersecretary Jocelyn ‘JocJoc’ Bolante na inab­suwelto ng Sandiganbayan sa kasong plunder kaugnay ng P723 million fertilizer scam.

Sa 14-pahinang Motion for Reconsideration (MR) na ihinain ng OSP sa Sandiganbayan Second Division nais ng government prosecutors na bawiin ng anti-graft court ang kanilang desisyon noong Disyembre na nag-aabsuwelto kay Bolante sa nasabing kaso.

Magugunita na noong Disyembre 12, 2016 ay inabsuwelto ng nasabing korte si Bolante matapos mabigo umano ang mga government prosecutors na makapagprisinta ng ebidensya na mag-uugnay sa akusado sa plunder case.

Sa inihaing MR, sinabi ng OSP na ang korte ay “…cannot close its eyes to the glaring badges of fraud and irregularities committed in the release and utilization of multi-million fertilizer fund.”

Maliban dito, mismong ang korte anila ang nagpatunay na may probable cause sa kasong isinampa ng mga ito laban kay Bolante at iba pang akusado nang maglabas ito ng warrant of arrest sa lahat ng akusado.

Dahil dito, umaasa ang OSP na babawiin ng nasabing korte ang kanilang unang desisyon sa kasong plunder ni Bolante sa lalong madaling panahon.